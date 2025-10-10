הפרשן הפוליטי עמית סגל, מתייחס להבדל ביחס אליו זכתה עינב צנגאוקר לעומת היחס אליו זכו הורי חטופים אחרים, כדוגמת צביקה מור ודיצה אור

בטורו השבועי בעיתון 'ישראל היום' כתב סגל: "עינב צנגאוקר. אליה אין ואסור שתהיה כל טענה. מותר לה לעשות כל מה שעולה על דעתה, בגבולות החוק, כדי להשיב את בנה הביתה. אבל אפשר להפנות שאלות קשות אל מי שהפכו דווקא אותה לסמל המאבק".

סגל תהה: "מדוע צביקה מור או דיצה אור זכו לפחות תשומת לב? קשה להשתכנע שזה רק משום שהיא ורבלית יותר והם פחות. הסיבה שצנגאוקר זכתה להצהרות בשידור חי והורי חטופים אחרים נותרו בצל היא שהאסטרטגיה שלה הייתה לדבר על נתניהו במילים בוטות ביותר, ושל מור ואור – להתמקד בהכרעת חמאס".

"מה שצנגאוקר חשבה על נתניהו אחרי חטיפת בנה תאם את מה שהם חשבו עליו הרבה לפני כן", חתם סגל.