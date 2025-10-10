חול המועד הוא כינוי לימים שאחרי יום טוב הראשון ולפני יום טוב האחרון של החגים פסח וסוכות. בשונה מיום טוב, שעל פי ההלכה אסורה בו כל "מלאכת עבודה", בחול המועד יש מלאכות שאסורות ויש שמותרות.
את ימי חול המועד מכבדים באכילה ושתייה ובלבישת בגדי חג. רבים מנצלים ימים אלו כדי לנפוש ולבלות. חול המועד סוכות נמשך שישה ימים, וחול המועד פסח נמשך חמישה ימים.
זמני כניסת ויציאת שבת חול המועד סוכות
ירושלים
כניסת השבת: 17:55. יציאת השבת: 19:06
תל אביב
כניסת השבת: 17:53. יציאת השבת: 18:50
חיפה
כניסת השבת: 17:45. יציאת השבת: 18:49
באר שבע
כניסת השבת: 17:55. יציאת השבת: 18:50
חברון
כניסת השבת: 17:57. יציאת השבת: 18:49
גוש עציון
כניסת השבת: 17:57. יציאת השבת: 18:49
אריאל
כניסת השבת: 17:42. יציאת השבת: 18:48
אילת
כניסת השבת: 17:45. יציאת השבת: 18:50
צפת
כניסת השבת: 17:46. יציאת השבת: 18:47
