קבוצת ערבים ואנרכיסטים ניסתה לערוך מסיק לא מתואם סמוך לתפוח ונבלמה בזכות עירנות התושבים. יוסי דגן: “עונת המסיק הפכה לעונת המסית"

בוצת ערבים ואנרכיסטים שניסתה לערוך מסיק בלתי מתואם בסמוך ליישוב תפוח נבלמה לאחר עירנות התושבים והזעקת כוחות הביטחון. יונתן פולק עוכב לחקירה.

ניסיון פרובוקציה חקלאי בחוות צפנת, הסמוכה ליישוב תפוח בחטיבת אפרים, נבלם היום (חמישי) לאחר שתושבי החווה הבחינו בקבוצה שכללה ערבים ואנרכיסטים, על פי החשד גם זרים, שכוונו לבצע מסיק לא מתואם ולגרור התעמתות עם התושבים.

אמש פורסמה בכפר חווארה הודעה על כוונה להגיע לאזור המסיק בשעה 08:00 יחד עם אנרכיסטים זרים. בבוקר, כאשר יצא רכב חלוץ עם חלק מהנוכחים, נעצר הרכב; זמן קצר לאחר מכן הגיעה שיירה נוספת שהחלה במסיק ובמהלכה נרשמו ניסיונות להתקדם לעבר החווה. התושבים שהבחינו בכך פנו לראש המועצה, יוסי דגן, והזעיקו את כוחות הביטחון.

כוחות צה״ל, משטרה וכוחות סיור אזוריים פעלו בשטח ועצרו את אחד המעורבים, יונתן פולק, שהועבר לחקירה בתחנת המשטרה. לפי ההודעה, הקבוצה ניסתה לנצל חולשה זמנית בכוחות באזור וליזום מסיק שלא תואם עם הנהלת החווה.

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, שבא לעזרת המתיישבים, שיבח את עירנות התושבים ופעלת הכוחות: “התושבים העירניים הבינו את העניין, ופנו אלינו בצורה שאפשרה לנו להזעיק את הכוחות. אני מבקש להודות למח״ט שומרון, למפקד מרחב שומרון ומפקד מחוז ש״י על הפעילות הנחושה”.

דגן הוסיף וקרא לגורמי הביטחון לנקוט יד חזקה נגד פרובוקטורים: “אני קורא לצבא ולמשטרה להיערך מראש ולפעול באגרוף ברזל כנגד הפרובוקטורים שחלקם אנטישמים ואלימים לחלוטין. עונת המסיק הפכה כבר מזמן לעונת המסית – המטרה שלהם היא לפגוע בביטחון ומדינת ישראל. יש להוציא צווי הרחקה לאנרכיסטים הישראליים, ולגרש את האנרכיסטים הזרים שחלקם אנטישמים ממש”.

מבצעי האכיפה והחקירה בעיצומם; טרם נמסרו פרטים נוספים על מעצרים נוספים או צעדים מינהליים נגד המעורבים.