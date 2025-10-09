מזג האוויר בסוף השבוע צפוי להיות נעים ויציב, עם שינוי קל בטמפרטורות בין הימים. תחול עלייה במידות החום וייתכנו טפטופים. תחזית מזג אוויר

יום שישי: מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים ההרריים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף קל, בעיקר באזור מישור החוף.

שבת: מזג האוויר צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, שימשיכו להיות נוחות לעונה.

גשם, לפנות בוקר, בחיפה. צילום - עומרי סלנר

ראשון: מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות צפויות להיות מעט נמוכות מהממוצע לעונה.

שני: מזג האוויר יהיה בהיר ברובו. תחול עלייה בטמפרטורות, שיחזרו להיות רגילות לעונה.