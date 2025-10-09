מזג אוויר בסוף השבוע צפוי להיות נעים ויציב, עם שינוי קל בטמפרטורות בין הימים. תחול עלייה במידות החום וייתכנו טפטופים.
יום שישי: מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים ההרריים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף קל, בעיקר באזור מישור החוף.
שבת: מזג האוויר צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, שימשיכו להיות נוחות לעונה.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
ראשון: מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות צפויות להיות מעט נמוכות מהממוצע לעונה.
שני: מזג האוויר יהיה בהיר ברובו. תחול עלייה בטמפרטורות, שיחזרו להיות רגילות לעונה.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים