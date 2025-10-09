לוחם מחטיבת גולני נפצע הבוקר (חמישי) באורח קשה, בעקבות תאונת דרכים מבצעית שהתרחשה בגבול רצועת עזה. מדובר בלוחם מגדוד 13 שפעל במסגרת פעילות צה"ל בדרום הרצועה.
הפצוע פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחתו עודכנה. בצה"ל מדגישים כי נסיבות התאונה המבצעית נבדקות.
התאונה התרחשה בשעה שצה"ל נערך להשלמת משימות מבצעיות אחרונות בשטח הרצועה, לקראת כניסתו לתוקף של הסכם הפסקת הלחימה הצפוי, במסגרתו אמורים להשתחרר חטופים ישראלים ולהגיע להסדרה זמנית של הקרבות.
ברקע: הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, סייר הבוקר ברצועה וציין כי על אף ההיערכות להפסקת אש, צה"ל ימשיך לפעול באופן מדוד, מקצועי וזהיר, תוך שמירה על מוכנות גבוהה.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים