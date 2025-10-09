הנשיא האמריקני כינס את שריו לישיבת קבינט והצהיר כי צפוי שלום מתמשך במזרח התיכון. טראמפ הודיע שיגיע לאזור וייערך טקס חתימה במצרים

בשעה זו מקיים נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ישיבת קבינט בבית הלבן, במהלכה הצהיר כי שחרור החטופים מעזה צפוי ביום שני או שלישי הקרוב. לדבריו, “סיימנו את המלחמה בעזה, ואני חושב שיהיה שלום מתמשך”.

טראמפ הוסיף כי בכוונתו “לנסות להגיע למזרח התיכון” וכי אירוע חתימה רשמי צפוי להתקיים במצרים. הוא ציין כי עזה “תיבנה מחדש” כחלק מהסדר כולל שיושג בין הצדדים.

בנוגע למתקפה באיראן, אמר הנשיא כי מדובר בצעד שהיה “חשוב לצורך ההגעה להסכם בעזה”, וכי כעת “איראן רוצה לפעול לכינון שלום ואני אעבוד איתה”.

בלילה שעבר פרסם טראמפ פוסט ברשת החברתית שלו, Truth Social, שבו הודיע על אישור ההסכם לשחרור החטופים. לפי הדיווחים, הוא צפוי להגיע לישראל בימים הקרובים לרגל החתימה על העסקה.

במקביל, טראמפ עדיין מקווה לזכייה בפרס נובל לשלום, שתוכרז מחר בבוקר, אך לפי סוכנויות ההימורים הסיכויים לכך נמוכים מאוד.