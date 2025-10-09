בצל שחרור חטופים וציפייתו של טראמפ לנובל, הבית הלבן פרסם ציוץ ויזואלי עוקצני המשווה בין שני הנשיאים – עם המסר: “אנחנו לא אותו הדבר”

בעיצומם של המגעים להסכם לשחרור חטופים בעזה, טראמפ מצפה לזכייה אפשרית בפרס נובל לשלום – הבית הלבן מגיב בציוץ ויראלי.

בעוד דונלד טראמפ מרמז בימים האחרונים כי הוא ראוי לזכייה בפרס נובל לשלום, על רקע הדיווחים על התקדמות במגעים לשחרור חטופים בעזה, בחר הבית הלבן להגיב בדרך מעט פחות דיפלומטית, אך הרבה יותר ויראלית.

עוד באותו נושא הצלחת!: הסטורי של כתבת חדשות 12 שמסעיר את הרשת 15:34 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

בציוץ רשמי שפורסם בעמודי הרשתות החברתיות של הבית הלבן, הופיעו זו לצד זו שתי תמונות של הנשיאים ג’ו ביידן ודונלד טראמפ. בתמונה האחת נראה ביידן בפגישה מדינית רשמית, כשעוזרו מגיש לו פתק. בתמונה השנייה נראה טראמפ בסיטואציה כמעט זהה.

אלא שהכיתוב בראש התמונה הוא שהפך את הציוץ לויראלי: "אדוני, יש משהו על הסנטר שלך" לעומת קרוב מאוד להסכם שלום. אנחנו לא אותו הדבר.