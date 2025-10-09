הרמטכ"ל אייל זמיר סייר בעזה, שיבח את הלוחמים על תרומתם להשגת ההסכם להשבת החטופים, והדגיש: על אף הפסקת הלחימה הקרובה, צה״ל יישאר דרוך ומוכן

הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, קיים היום סיור שטח ברצועת עזה בליווי מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, ראש אגף המודיעין, אלוף שלומי בינדר, ראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, אלוף רמי אבודרהם, ומפקדים נוספים.

במהלך הסיור הוצגה לרמטכ"ל תמונת המצב המבצעית העדכנית והיערכות צה"ל למימוש ההסכם. הרמטכ"ל הדגיש את המורכבויות ואת ההכנות הנדרשות להמשך, וציין כי ההסכם להשבת החטופים הוא תוצאה ישירה של הישגי הלוחמים בשטח, אשר יצרו את התנאים להשבתם. יחד עם זאת הבהיר כי לצד ההסכם צה״ל מחויב לשמור על רמת מוכנות גבוהה בכל הזירות הן להגן והן לתקוף.

זמיר אמר: "חתימת ההסכם להשבת החטופים הבוקר מהווה נקודת אור עבור כולנו ועדות נוספת להישגי התמרון הקרקעי. בזכות לחץ צבאי משמעותי ותמרון קרקעי עוצמתי ואיכותי, אתם הלוחמים, הבאתם את התנאים להחזרתם של החטופים הביתה. המעשה הצבאי הביא להישג המדיני; ההישג הוא ראשית שלכם. ביום זה, אני זוכר ורואה למול עיניי את הנופלים שלנו את המשפחות השכולות ואת הפצועים בגוף ובנפש. זה לא היה קורה בלעדיהם החזרה של החטופים מתאפשרת בזכות הגבורה של הלוחמים המפקדים והאזרחים שחרפו נפשם".

"אני פונה אליכם המפקדים והלוחמים הפועלים ברצועת עזה. לאורך כל התקופה אתם נלחמים באומץ ובנחישות. בשעות הקרובות ימשיך צה״ל להשלים את המשימות המבצעיות בשטח לקראת הפסקת הלחימה בהתאם למתווה שנחתם. אלו ימים היסטוריים. עלינו לנהל את המעבר להפסקת האש באופן מדוד מקצועי וסדור. ביטחון כוחותינו נמצא בראש סדר העדיפויות המבצעי".

"אני מבקש מכם בעוד כל עם ישראל יעמוד מול המסכים ויחגוג את שחרור החטופים להישאר דרוכים. האויב נמצא כאן הוא לא נעלם. עבודתינו טרם הסתיימה לא נשקוט עד שנראה את אחרון חטופינו החללים מובא לקבורה ונבטיח את בטחונה של מדינת ישראל".