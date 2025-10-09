אל"מ (מיל') ד"ר ז'ק נריה מזהיר: חיזבאללה שיקם את כוחו בסיוע איראן, מחזיק כ־90 אלף לוחמים ונערך לעימות נוסף עם ישראל לאחר סיום המערכה בעזה

אלוף משנה (מיל') ד"ר ז'ק נריה, חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, מתריע כי ארגון הטרור חיזבאללה עבר שיקום מואץ בעזרת איראן, חרף המכות הקשות שספג בשנים האחרונות.

לדבריו, למרות שמעל 2,500 מפקדים בארגון חוסלו, כולל בכירים במועצת השורא של חיזבאללה, האיראנים לא איחרו להיכנס לתמונה. "איראן העבירה מאות מיליוני דולרים, והחלה לשקם את כוח האדם ואת המערך הצבאי של הארגון", מסביר נריה.

הוא מציין כי כיום לחיזבאללה יש כ־90 אלף לוחמים פעילים, והארגון ממשיך בהתחמשות אינטנסיבית ובבניית מערך הגנה נרחב בדרום לבנון.

נריה מדגיש כי "התפיסה השיעית היא שגם אם יובסו, מדובר בשליחות קדושה מבחינתם. אף אחד בלבנון לא מסוגל לפרק את חיזבאללה מנשקו, והם כבר נערכים לעימות הבא עם ישראל, לאחר סיום הלחימה בעזה".