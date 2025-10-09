מתי טוכפלד, הפרשן הפוליטי של "ישראל היום", מצטרף לצוות מעריב ויכתוב טור שבועי. במעריב מברכים: חיזוק משמעותי לסיקור פוליטי מגוון ומעמיק

מתי טוכפלד, מהפרשנים הפוליטיים הוותיקים במערכת התקשורת הישראלית, מצטרף לצוות הבכיר של העיתון מעריב. טוכפלד יחל לכתוב טור פוליטי שבועי מדי יום שישי, הן בעיתון המודפס והן באתר הדיגיטלי של מעריב.

טוכפלד מגיע למעריב לאחר כמעט שני עשורים בעיתון "ישראל היום", שם שימש מאז 2018 כפרשן הפוליטי הראשי. במהלך השנים ליווה מקרוב את המערכת הפוליטית על שלל מרכיביה, סיקר את כל מערכות הבחירות האחרונות והיה אחראי לשורה של גילויים וחשיפות עיתונאיות בולטות.

לפני תפקידו כפרשן הראשי, שימש טוכפלד ככתב הפוליטי של "ישראל היום" וככתב לענייני מפלגות. בנוסף, הוא ממשיך להגיש תכנית אקטואליה ברדיו "גלי ישראל" ומכהן שם כפרשן פוליטי.

במערכת מעריב בירכו על הצטרפותו של טוכפלד. העורך הראשי גולן בר יוסף אמר: "החיזוק של מתי בשורות מעריב הוא צעד חשוב בהמשך הרחבת זירת הדעות והחדשות שלנו. ניסיונו רב השנים וההיכרות שלו עם המערכת הפוליטית יתרמו תרומה של ממש לקוראים".

גם רם לירן, ראש מערכת החדשות של מעריב, הצטרף לברכות: "בימים של טלטלה פוליטית וחברתית, אנו רואים חשיבות עליונה בהבאת קולות מגוונים, וניסיונו של טוכפלד יסייע לנו להמשיך לספק סיקור מעמיק, הגון ורב-קולי".