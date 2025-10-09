עימות חריף בין מיקי לוין לאיתמר פליישמן ברדיו גלי ישראל, סביב שידור התוכנית בערב טקס המשפחות. לוין: "אתם מתנהלים בצורה מבזה". בוסי: "תתביישי לך"

עימות חריף התפתח הבוקר (חמישי) בשידור חי ברדיו גלי ישראל בין העיתונאית מיקי לוין (מעריב) לבין פאנליסט התוכנית "הפטריוטים", איתמר פליישמן, סביב הביקורת על שידור התוכנית בערב טקס משפחות 7 באוקטובר.

מיקי לוין פתחה את דבריה ואמרה: "נזכרתי באותם תושבים בעזה ששמחים על כל חטוף שנכנס לרצועה. כך זה היה נראה לי שנתיים אחרי, ביום כזה קשה. זה לא הסתיים רק בחגיגות, זו פרופגנדה שאתם עורכים כשאתם אפילו לא מקרינים חלק מטקס המשפחות".

פליישמן הגיב: "למה אני חייב להקרין את הטקס הפרטי הזה? יש טקס של המדינה בעוד שבוע. אגב, 300 אלף צופי התכנית הם 'מכחישי השבעה באוקטובר'?"

לוין השיבה: "הם בחרו לראות בערוץ שלכם עד כמה השנאה. התכנית שלכם מבזה את כל הערוצים האחרים".

פליישמן תקף: "את קוראת לאב השכול יהושוע שני שישב באולפן 'שונא יהודים ואויב מבית'?"

לוין השיבה: "אני לא ראיתי אותו רוקד ושמח. אין לי דבר נגד משפחות שכולות. מה הוא אשם שאתם מתנהלים בצורה מבזה?"

פליישמן הגיב: "בואו נשמע אותו קורא בשידור לעם ישראל לשמוח בחג…"

לוין ענתה: "לא כתבתי עליו, ולא צפיתי בתכנית תודה לאל".

עו"ד גיא בוסי התערב: "את אפילו לא צפית בתכנית? הטקסט הזה נכתב מראש… את באמת חושבת שאני 'אוטואנטישמי ואויב מבית'? תתביישי לך! את נגד 'הפטריוטים' כי הפטריוטים זה עם ישראל והם מושכים את השטיח מתחת לאותה אליטה שאת משרתת".