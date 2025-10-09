המבצע לשחרור כלל החטופים ייקרא "שבים לגבולם". בשעה זו מתכנס הקבינט המדיני ביטחוני הצפוי לאשר את פרטי עסקת החטופים

בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיעו כעת (חמישי) כי שם המבצע לשחרור החטופים ייקרא ״שבים לגבולם״.

בשעה הקרובה צפוי הקבינט מדיני ביטחוני לאשר את פרטי ההסכם ולהכריז על הפסקת האש ברצועת עזה, זאת לאחר שנתיים של מלחמה.

גורם ישראלי הבהיר לרשת CNN כי גופותיהם של מנהיג חמאס יחיא סינוואר ואחיו מוחמד לא יוחזרו כחלק מהעסקה. לפי הגורם, "אין כוונה לכלול את גופותיהם במסגרת העסקה הנוכחית".

הדיווח הנוכחי על דברי הגורם הישראלי מגיעים אחרי שאתמול נאמור כי גם מרוואן ברגותי ואחמד סעדאת לא ישוחררו במסגרת עסקת החטופים בין ישראל לחמאס. היום לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו חזרה על ההתחייבות הזו בהצהרה לרשת רויטרס, בה נאמר כי ברגותי לא ישוחרר במסגרת העסקה.