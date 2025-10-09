בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיעו כעת (חמישי) כי שם המבצע לשחרור החטופים ייקרא ״שבים לגבולם״.
בשעה הקרובה צפוי הקבינט מדיני ביטחוני לאשר את פרטי ההסכם ולהכריז על הפסקת האש ברצועת עזה, זאת לאחר שנתיים של מלחמה.
גורם ישראלי הבהיר לרשת CNN כי גופותיהם של מנהיג חמאס יחיא סינוואר ואחיו מוחמד לא יוחזרו כחלק מהעסקה. לפי הגורם, "אין כוונה לכלול את גופותיהם במסגרת העסקה הנוכחית".
הדיווח הנוכחי על דברי הגורם הישראלי מגיעים אחרי שאתמול נאמור כי גם מרוואן ברגותי ואחמד סעדאת לא ישוחררו במסגרת עסקת החטופים בין ישראל לחמאס. היום לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו חזרה על ההתחייבות הזו בהצהרה לרשת רויטרס, בה נאמר כי ברגותי לא ישוחרר במסגרת העסקה.
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
2 דיונים
אחמדובסקי הנכבד
שטויות במיץ ! מה כל כך חשוב שמות של כל מיני מבצעים . על מה הקשקוש הזה ... קודם כל שהכל יסתיים ויגמר אחר כך בזבוז הזמו הזה17:00 09.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צ'ונסי בילאפס
עדיף - "טראמפ מציל את עם ישראל מממשלת ההפקרה"17:08 09.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
סבא
מה היינו עושים בלי שם למבצע? אפשר לקבל גם סרטון?16:54 09.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אחמדובסקי הנכבד
בתגובה ל: סבא
למעשה בלי שם למבצע .. לא נוכל לישון בלילה מרוב דאגות17:11 09.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בגיניסט
עיסוק ראוי לראש ממשלה.... סליחה הוא בעצם תמיד היה בעיקר איש מכירות ולא מנכ״ל או ראש ממשלה17:12 09.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אחמדובסקי הנכבד
שטויות במיץ ! מה כל כך חשוב שמות של כל מיני מבצעים . על מה הקשקוש הזה ... קודם כל שהכל יסתיים ויגמר אחר כך בזבוז הזמו הזה17:00 09.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צ'ונסי בילאפס
עדיף - "טראמפ מציל את עם ישראל מממשלת ההפקרה"17:08 09.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
סבא
מה היינו עושים בלי שם למבצע? אפשר לקבל גם סרטון?16:54 09.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אחמדובסקי הנכבד
בתגובה ל: סבא
למעשה בלי שם למבצע .. לא נוכל לישון בלילה מרוב דאגות17:11 09.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר