עם אישורו הצפוי של ההסכם בין ישראל לחמאס, צה"ל צפוי להיערך מחדש. האתגר של כוחות הביטחון יהיה כפול: מצד אחד יש צורך בהגנה על הלוחמים, מצד שני צריך לשמור על התושבים ועל היכולת המבצעית

עם אישורו הצפוי של הסכם הפסקת האש בין ישראל לחמאס והשבת החטופים, צפוי צה"ל להיערך מחדש בקווים חדשים לפי המפות ששורטטו במצרים.

נדגיש ונאמר – הקווים החדשים שבהם אמור להתפרש צה"ל הם קווים ששולטים מצד אחד בצורה גיאוגרפית וטופוגרפית על השטח של רצועת עזה (שכרגע נשלט בידי צה"ל), ומהצד השני צריך לשמור הן את הלוחמים בשטח והן כמובן על היישובים הפרוסים לאורך רצועת עזה.

האתגר של כוחות הביטחון בתקופה הקרובה כפול: מצד אחד, יש צורך בהגנה מיטבית על הלוחמים (כמו שראינו בצהריים בניסיונות של מחבלים לחדור לתוך מגננים ולבצע פיגועים), וגם לשמר את היכולת המבצעית תוך כדי תנועה ותזוזה לאחור.

בעיר עזה לבדה פועלות היום שלוש אוגדות, והאתגר הגדול הוא להעבירם ולהסיגם לאחור. תוך כדי תנועה קיים חשש שמחבל או מחבלים ינסו לפגע או לזנב בכוחות מבלי לקחת אחריות של חמאס.

לצד זאת, לוחמי צה"ל הפרוסים לאורך הפרימטר ישקדו בימים הקרובים, ואולי מעבר לכך, עד לסיומו של הסכם הפירוז שהוא למעשה שלב שני של הסכם טראמפ לבצע פעולות שישמרו על הכוחות – ומהצד השני ישמרו על ביטחון התושבים. תהליך זה יכול להימשך זמן רב (הוא לא נקבע בהסכם במועד מסוים), שלא כמו השלב הראשון – ולכן האתגר הוא כאן גם כן גדול.

באגף המבצעים של צה"ל עמלים משעות הלילה על תוכניות רבות, תוך כדי שיתוף פעולה נרחב עם אגף הלוגיסטיקה, כדי ליישם הן את ההסכם, הן את הגנת התושבים והן את הגנת הלוחמים. ימים מורכבים לפנינו.