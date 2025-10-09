לכבוד יום הדואר העולמי, ריכזנו 10 עובדות מפתיעות על השירות הכי ותיק בעולם – מיונים מעופפות ועד בול ששווה מיליונים

לפני שהיה מייל, וואטסאפ או שליח על קורקינט, מכתבים עברו דרך סוסים, יונים ואפילו חלליות. לכבוד יום הדואר העולמי – 10 עובדות על השירות הכי ותיק בעולם.

1. הוואטסאפ של פרס

לפני 2,500 שנה, המלך כורש הגדול הפעיל רשת של רצים עם סוסים כדי להעביר מסרים בכל הממלכה. זה היה בעצם ה-"דואר האימפריאלי" הראשון בעולם.

2. למה "דואר"?

המילה באה מהשורש הארמי "דוּר" שפירושה סיבוב. ממש כמו הסיבוב היומי של הדוור. כבר בתלמוד מוזכר "בי דואר" – האיש שכל הכתבים עוברים דרכו.

3. כשיונים היו שליחי wolt

לפני רחפנים, היו יוני דואר. הן ידעו לחזור הביתה גם ממרחק של 700 ק"מ ביום. אפשר לומר שזו הייתה ההודעה הראשונה בעולם שנמסרה, עם כנפיים.

4. מכתב עולה יותר ממילה

בעבר, דווקא הנמען היה זה ששילם על המכתב. לכן אנשים היו פותחים במהירות את המעטפה, מציצים בשורה הראשונה, וסוגרים לפני שהדוור יספיק לגבות תשלום.

5. הבול ששווה זהב (תרתי משמע)

בול אחד בלבד – "המג'נטה של גויאנה הבריטית" משנת 1856 – נמכר ביותר מ-8 מיליון דולר. והוא רק בגודל של חצי כרטיס אשראי.

6. דואר נע – סניף על גלגלים

בעיירות קטנות בארץ ובעולם יש רכבי דואר ניידים שמביאים מכתבים, ממיינים תוך כדי נסיעה – ולעיתים גם עוצרים לקפה בדרך. דוור אחד, שלוש משרות: נהג, פקיד ובריסטה.

7. גם לחלל יש תור בדואר

אסטרונאוטים בתחנת החלל הבינלאומית חותמים על מעטפות שנשלחות חזרה לכדור הארץ. חלקן נמכרות לאספנים – מזכרת מהדואר הכי מרוחק ביקום.

8. פרטיות? תלוי מי אתה

בעולם הדואר קיימת חובת סודיות, אבל יש יוצאים מן הכלל: רשויות מכס רשאיות לפתוח דברי דואר, ובדואר הצבאי קיימת צנזורה ביטחונית. במילים אחרות – לא כל מה ששלחת באמת נשאר בין המכתבים.

9. הודעות על מיקרופילם

במלחמת העולם השנייה המציאו את שירות ה- V-Mail: צילומים של מכתבים הוקטנו לסרטי מיקרופילם, נשלחו ברכבות, והודפסו מחדש בעורף. מעין גרסת ה-PDF של שנות ה-40.

10. מכתב בלי כתובת

אפשר לשלוח אליך מכתב בלי כתובת. השירות נקרא Poste Restante – הדואר נשמר בסניף עד שהנמען עובר ואוסף אותו. גרסת הנייר של "תפוס אותי אם תוכל".