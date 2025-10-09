יו"ר מפלגת זהות, משה פייגלין, התייחס היום להסכם להחזרת החטופים וסיום המלחמה: "השבת החטופים הביתה היא רגע אנושי עצום, אין לי כוונה להמעיט ברגש הזה, אך השמחה הטבעית איננה משנה את העובדה שמדובר בתבוסה צורבת של מדינת ישראל, תבוסה שעליה נשלם מחיר כבד וקשה."
לדברי פייגלין "בחרנו להכיל את הפוגרום הנורא ביותר מאז השואה, שחולל האיסלאמו נאציזם העזתי בתוככי ישראל. בחרנו גם לשאת ולתת איתו, במקום להשמידו מעל פני האדמה. חיילינו הגיבורים רצו ראשונים אל תוך האש וניסו להכריע את האויב – לנצח בשמה של האומה. אך אין ניצחון לאומה המונהגת ללא חזון ומבקשת לרצות את הזמבורות."
"ביום כזה עלינו לזכור את נבואתו של צ'רצ'יל בשנת 1938 "בחרתם בחרפה כדי למנוע מלחמה, תקבלו גם את החרפה וגם את המלחמה" כולנו נשלם על כך את המחיר. ככל הסכמי העבר, שום דבר מלבד שחרור החטופים, שחרור המחבלים ונסיגת צה"ל לא יבוצע. חמאס ימשיך לשלוט, וההסכם לא יהיה שווה את הנייר שעליו נכתב."
עוד אמר פייגלין "במזה"ת זה או שאתה מסב לסעודה או שאתה חלק מהתפריט; היום הפכנו כולנו לתפריט. המצרים, הטורקים, האיראנים, הירדנים, הסורים, הבדואים, ערביי ישראל וערביי יו״ש – כולם ממתינים לשעת הכושר לנעוץ בנו את הסכין ולנגוס. לדור הגבורה מגיעה מנהיגות בעלת חזון, מנהיגות שתיתן מענה לבעיותיה האסטרטגיות ותהפוך אותה למעצמה ישראלית-יהודית אזורית, כזו שלאף ארגון או מדינה לא יהיה אומץ לפגוע בה".
7 תגובות
1 דיונים
אחרי שטראמפ יקבל נובל, ביבי יפר את ההסכם.
כמו בלבנון.15:48 09.10.2025
זו עסקה שנכפתה על ישראל על ידי מימשל טראמפ , לפני שנה וחצי היינו יכולים להגיע לאותה עסקה בלי עוד מאות חללים אלפי פצועים , ועשרות חיילים מתאבדים, ובמעמד בינלאומי הרבה יותר טוב .... העסקה הזאת היא אבן הראשה של מדינה פלסטינית עם ניהול ועזרה מתורכיה קטאר ומצרים .... זה מה שחלמתם עליו ? זה חיסול החמאס ? זה התישבות ? איפה שכונת השוטרים? הטרנספר מרצון ? טיילת טראמפ ? ובוננזה נדלנית תיהיה אבל ישראל לא תשתתף בה ולא תרוויח ממנה שקל , אנחנו היינו בשר התותחים של טראמפ , ארדואן, סיסי וקטאר....
מאד מצער שהוא כנראה צודק ... מי שלא רצה מדינה פלסטינית, יקבל אותה ביחד עם תורכיה וקטאר בגבולנו הדרומי ... ובמצבנו הבינלאומי, ותלותנו המוחלטת במימשל טראמפ , נתניהו הביא אותנו...
מאד מצער שהוא כנראה צודק ... מי שלא רצה מדינה פלסטינית, יקבל אותה ביחד עם תורכיה וקטאר בגבולנו הדרומי ... ובמצבנו הבינלאומי, ותלותנו המוחלטת במימשל טראמפ , נתניהו הביא אותנו לנקודת האל חזור ....המשך 15:46 09.10.2025
שקר
שקר16:03 09.10.2025
מאיר-עברי אנכי
מזכיר לי את צ'מברלין "שלום בדורנו" או "שלום בזמנינו" (באנגלית: Peace for Our Time) הוא כינוי לנאום שנשא ראש ממשלת בריטניה נוויל צ'מברלין ב-30 בספטמבר 1938, לאחר שחתם על הסכם...
יחזקאל .א. מעגלים
אוףףףף... כמה שאתה צודק !!!!!16:21 09.10.2025
שא
צודק בכל מילה16:18 09.10.2025
רונן
פייקלין הנוכל שבמשך שנים הטיף בעד ביטול גיוס החובה והקמת צבא מקצועי קטן כדי לשחרר את החרדים מגיוס. אם היינו שומעים לנוכל לא היה מספיק צבא למנוע מחמאס והחיזבאללה לכבוש את...
יחזקאל .א. מעגלים
אוףףףף... כמה שאתה צודק !!!!!16:21 09.10.2025
שא
צודק בכל מילה16:18 09.10.2025
מאיר-עברי אנכי
מזכיר לי את צ'מברלין "שלום בדורנו" או "שלום בזמנינו" (באנגלית: Peace for Our Time) הוא כינוי לנאום שנשא ראש ממשלת בריטניה נוויל צ'מברלין ב-30 בספטמבר 1938, לאחר שחתם על הסכם...
אחרי שטראמפ יקבל נובל, ביבי יפר את ההסכם.
כמו בלבנון.15:48 09.10.2025
