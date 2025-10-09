יו"ר מפלגת זהות, משה פייגלין: "השמחה על חזרת התושבים אינה משנה את העובדה כי מדובר בהפסד של מדינת ישראל שעליו היא תשלם מחיר כבד בעתיד"

יו"ר מפלגת זהות, משה פייגלין, התייחס היום להסכם להחזרת החטופים וסיום המלחמה: "השבת החטופים הביתה היא רגע אנושי עצום, אין לי כוונה להמעיט ברגש הזה, אך השמחה הטבעית איננה משנה את העובדה שמדובר בתבוסה צורבת של מדינת ישראל, תבוסה שעליה נשלם מחיר כבד וקשה."

לדברי פייגלין "בחרנו להכיל את הפוגרום הנורא ביותר מאז השואה, שחולל האיסלאמו נאציזם העזתי בתוככי ישראל. בחרנו גם לשאת ולתת איתו, במקום להשמידו מעל פני האדמה. חיילינו הגיבורים רצו ראשונים אל תוך האש וניסו להכריע את האויב – לנצח בשמה של האומה. אך אין ניצחון לאומה המונהגת ללא חזון ומבקשת לרצות את הזמבורות."

"ביום כזה עלינו לזכור את נבואתו של צ'רצ'יל בשנת 1938 "בחרתם בחרפה כדי למנוע מלחמה, תקבלו גם את החרפה וגם את המלחמה" כולנו נשלם על כך את המחיר. ככל הסכמי העבר, שום דבר מלבד שחרור החטופים, שחרור המחבלים ונסיגת צה"ל לא יבוצע. חמאס ימשיך לשלוט, וההסכם לא יהיה שווה את הנייר שעליו נכתב."

עוד אמר פייגלין "במזה"ת זה או שאתה מסב לסעודה או שאתה חלק מהתפריט; היום הפכנו כולנו לתפריט. המצרים, הטורקים, האיראנים, הירדנים, הסורים, הבדואים, ערביי ישראל וערביי יו״ש – כולם ממתינים לשעת הכושר לנעוץ בנו את הסכין ולנגוס. לדור הגבורה מגיעה מנהיגות בעלת חזון, מנהיגות שתיתן מענה לבעיותיה האסטרטגיות ותהפוך אותה למעצמה ישראלית-יהודית אזורית, כזו שלאף ארגון או מדינה לא יהיה אומץ לפגוע בה".