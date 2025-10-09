מיכל פעילן העלתה הודעה מרגשת מאחיה, אך דבריה התפרשו כנטילת קרדיט על העסקה. אראל סג"ל תקף בחריפות, דוד ורטהיים כתב טור נגד, ואילן לוקאץ' דווקא יצא להגנתה

כתבת חדשות 12, מיכל פעילן שעסקה רבות בסיקור מאבקם של בני משפחות החטופים, העלתה הבוקר סטורי שעורר סערה רבה ברשת.

בסטורי צירפה פעילן צילום מסך מהתכתבות עם אחיה בה כתב לה: "בוקר טוב, הצלחת!", והוסיפה: "מצב צבירה: מקבל הודעה מאחי הגדול ופורצת בבכי".

אלא שברשת פחות אהבו את הקרדיט שלקחה פעילן לעצמה. העיתונאי אראל סגל הגיב: "מיכל פעילן הצליחה. היא הסיפור. בזכותה החטופים יחזרו חחחח לא הלוחמים, לא חלילה ראש הממשלה ונשיא ארה״ב. רמת המגלומניה הטמטום והניתוק של כתבי טינופת 12 היא מרהיבה ממש".

דוד ורטהיים, כתב הברנז'ה של וואלה! הגדיל לעשות ובטור פרשנות כתב: "על פניו, ניתן היה אולי לראות זאת כניסוח לא זהיר או ביטוי לתחושה פנימית עמוקה שלא תורגמה נכון. אלא שסביר יותר שמדובר בהלך רוח מייצג. זו לא הפעם הראשונה שפעילן מנכסת לעצמה באופן אישי השפעה מכרעת על התמורות הגיאו-פוליטיות במזרח התיכון. בעבר היא אף הקדישה שידור ללא איפור עבור החטופים הנמקים, וסיפרה זאת לעוקביה. באחד מטרפודי העסקאות האחרונות סיפרה פעילן כיצד היא עומדת בגבורה מול מכונת הרעל השואפת להשמידה".

עם זאת, ישנם שחיזקו את ידיה של פעילן. אילן לוקאץ', גם הוא כתב של חדשות 12 הגיב לפעילן: "כל אחת ואחד ממפגיני קפלן, בגין, הגשרים, בתי השרים וכיכר החטופים בשנתיים האחרונות רשאי לראות את עצמו כאילו גם הוא קיבל הלילה את הווטסאפ הזה. כל עיתונאי שלא התקרנף, כל כתב שהושעה כי אמר אמת, כל סלב שהלך לכיכר ולא לפטרידיוטים. בוקר טוב. הצלחתם!".