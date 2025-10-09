למרות ההגעה לעסקה לשחרור החטופים וסיום המלחמה בעזה, החות'ים בתימן ממשיכים לאיים: "מזהירים את ישראל מפני כל התחמקות או עקיפה של ההתחייבויות שלה"

למרות הסיכומים בין ישראל לחמאס על הגעה להסכם לשחרור החטופים וסיום המלחמה בעזה, החות'ים בתימן המשיכו גם היום (חמישי) באיומים על ישראל. בכיר החות'ים חזאם אל-אסד התייחס לסיכום והזהיר את ישראל לעמוד בהתחייבויותיה.

"ליבת הבעיה היא לא בסבבי הלחימה או בהפסקתם אלא ב'כיבוש הציוני' המתמשך" טען אל-אסד בפוסט שכתב ברשתות החברתיות. "אנחנו עוקבים מקרוב אחר תוצאות ההסכם, ומזהירים את ישראל מפני כל התחמקות או עקיפה של ההתחייבויות שלה".

האיום הנוכחי של החות'ים מגיעה אחרי שבימים האחרונים שוגרו עשרות כטב"מים מתימן לעבר ישראל – זאת למרות הפסקת האש בעזה שהחלה ביום ראשון בזמן שנערכו המגעים על העסקה. רק אתמול, שעות ספורות לפני ההודעה על הסיכומים, חיל האוויר יירט כטב"מ ששוגר מתימן בשטח סיני, בזמן שהוא טס לכיוון הגבול עם ישראל. בצה"ל אמרו כי לא הופעלו התראות, על פי המדיניות.