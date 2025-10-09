הביטוח הלאומי נערך לקלוט את החטופים עם שובם, עם סלי סיוע נדיבים, טיפולים רפואיים ונפשיים וליווי אישי שיימשך כל החיים

מדינה שלימה ממתינה לרגע בו החטופים ישובו סוף סוף הביתה. על פי התוכנית שהושלמה בימים האחרונים, עובדי הביטוח הלאומי יחד עם עובדים סוציאליים יקלוטו את השבים כבר לאחר סיום הטיפול הרפואי הראשוני, וילוו אותם בתהליך שיקום מקיף – כלכלי, רגשי ותעסוקתי.

לפי המתווה החדש, ההכרה בחטופים השבים כנפגעי איבה ופדויי שבי תהיה אוטומטית. כל אחד מהם יוגדר כנכה רפואית בשיעור של 50% לפחות ללא צורך בוועדה רפואית. בביטוח הלאומי ובמשרד הביטחון כבר המליצו על שינוי חוקי שיקבע אחוז נכות של 100%, אך החוק עדיין לא עבר בכנסת.

בשלב הראשוני, עם נחיתתם בישראל, יקבלו השבים כרטיס נטען על סך 10,000 ש"ח ועוד מענק מיידי של כ-50 אלף ש"ח, סה"כ כ-60 אלף ש"ח באופן מיידי. בנוסף, יקבלו תגמול חודשי בגובה שכרם ערב השבי, למשך שנה שלמה, כדי לאפשר תקופת התאוששות רגועה וללא דאגות פרנסה.

לאחר השנה הראשונה יינתן תגמול קבוע של כ-8,257 ש"ח בחודש, הכולל כ-4,957 ש"ח בגין פגיעה באיבה ו-3,300 ש"ח לפי חוק פדויי שבי. במקביל, יממן הביטוח הלאומי במלואו טיפולים רפואיים שאינם נכללים בסל הבריאות, וכן טיפולים נפשיים לכל החיים.

מעבר לכך, החטופים יהיו זכאים לטיפולים אלטרנטיביים בשווי 6,000 ש"ח לשנה – הכוללים דיקור, שיאצו, רפלקסולוגיה, טיפול במוזיקה, גלישת גלים, רכיבה טיפולית, מיינדפולנס ועוד. במקרים מיוחדים, כל טיפול רפואי שימליץ עליו רופא יינתן מעבר למסגרת זו.

בביטוח הלאומי מציינים כי השיקום יכלול גם סיוע תעסוקתי, הלוואות, סיוע בדיור ורכב, וליווי אישי צמוד של פקידי שיקום.

גם משפחות החטופים ימשיכו לקבל סיוע רחב: מענקים רבעוניים שכבר הועברו בסך כולל של עד 200 אלף ש"ח למשפחה, ומימון לאובדן הכנסה לבני משפחה שילוו את השבים בתקופת ההחלמה הראשונה. בנוסף, יינתן החזר נסיעות למרכזים רפואיים (עד 5,000 ש"ח), סיוע בעבודות בית (4,500 ש"ח לשלושת החודשים הראשונים), וכן טיפול נפשי לבני המשפחה.

בביטוח הלאומי מסרו: "אנו מייחלים, יחד עם כל עם ישראל, לחזרת כל החטופים לביתם. עם שובם נעשה כל שנדרש, ונלווה אותם בכל שלב, מתוך שליחות ציבורית וחרדת קודש."