יום אחרי שהכריז על ההגעה לעסקה לשחרור החטופים וסיום המלחמה בעזה, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודה לשגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי בפוסט שכתב ברשת החברתית שלו "Truth Social".

"שגריר ארצות הברית מייק האקבי הוא מדהים!" כתב טראמפ. "הוא עבד כל כך קשה, ועשה כל כך הרבה, כדי להביא שלום במזרח התיכון. הוא הפך במהירות רבה לאדם גדול. תודה לך, מייק!".

הודעת התמיכה של טראמפ בהאקבי מגיעה על רקע ההיערכות לביקור בזק של טראמפ בישראל ביום ראשון הקרוב, כשפרטי הביקור נבחנים כעת בין הבית הלבן ללשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו. על פי התכנון הראשוני, טראמפ צפוי לנחות בישראל ביום ראשון בסביבות השעה 15:00, כשמיד לאחר מכן יתקיים טקס בנתב"ג. מנמל התעופה טראמפ יעשה את דרכו לירושלים, שם ישתתף בטקס בכנסת ובטקס נוסף שיערך בכותל המערבי.

בתום הטקסים טראמפ ישהה במלון בירושלים – ככל הנראה מלון המלך דוד, שכבר התחיל להיערך לביקור לפי הדיווחים החל בפינוי אורחים לטובת הצוות של טראמפ. הנשיא האמריקני ימריא מישראל חזרה לוושינגטון בשעה 23:00, כשהביקור צפוי להימשך כ-8 שעות בלבד.

