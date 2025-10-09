סערה ברשת: בזמן שכל הציבור בישראל בירך וחגג את ההכרזה על העסקה לשחרור החטופים וסיום המלחמה בעזה, השרה להגנת הסביבה עידית סילמן עוררה זעם רב אחרי שפרסמה היום (חמישי) סקר ברשת X, בו תקפה את המפגינים נגד הממשלה.
בסקר סילמן שאלה את עוקביה: "אחרי שחרור כל החטופים, על מה יפגינו בכיכר החטופים בקפלן?". הגולשים ברשת התבקשו לבחור בין 4 אפשרויות: "הפגנה לא חשוב על מה", "בעד ילדי עזה", "לסגור את ערוץ 14" או "לפטר את דוד זיני".
תוך זמן קצר הסקר זכה למאות צפיות, הצבעות ושיתופים ברשת – אך גם לזעם רב מצד הגולשים, שתקפו את סילמן על הפצת השנאה בעיתוי הנוכחי. "אני רואה את הציוץ הזה של השרה עידית סילמן ונותר ללא מילים" כתב פרשן חדשות 12 ניצן שפירא. "כמה חיכינו לרגע הזה, ביחד, באהבה. לחבק חזק את החטופים שיחזרו. למה לפלג? למה לזרוע שנאה? מה דחוף לעשות את זה עכשיו? אנחנו ראויים להרבה יותר מזה".
גם חברת הכנסת מירב בן ארי תקפה את סילמן: "את כל כך בורה שאת לא יודעת שכיכר החטופים זה בשד' שאול המלך וקפלן זה בקפלן, אבל זה לא חדש. מה שכן לשמוע את זה ממך ביום שכזה, מאחת שבכל שישי הייתה הולכת לאנדרטת חץ שחור בשביל 3 החטופים (אז לפני המלחמה). זה מראה כמה את רקובה מהיסוד ואיזה תהליך השחרה של הנפש עברת, לא נשכח".
ח"כ יוראי להב הרצנו הוסיף ותקף: "את פוליטיקאית מושחתת, רעילה, שכל העשייה הציבורית שלה מסתכמת בהסתה, שיסוי ופילוג. במשמרת שלך 1200 ישראלים נטבחו, נאנסו ונחטפו – ועדיין, מעולם לא הגעת לכיכר החטופים. לא כדי להביע חרטה, לא כדי לבקש סליחה, לא כדי לתמוך במשפחות החטופים. עידית, אין ולא תהיה כפרה".
מיואש למדי
היו הפגנות עוד לפני המלחמה, והיו לכך סיבות טובות. אפשר לא להסכים כמובן, אבל איזה יחס מזלזל ומפגר זה! חשבתי שהליכוד נגד פילוג...14:52 09.10.2025
יו
בתגובה ל: מיואש למדי
הליכוד נגד פילוג הליכוד15:07 09.10.2025
אחד האדם
תוסיפי עוד תשובה לסקר, בעד להעיף אותך ואת הממשלה כולה לאלף עזאזאל14:59 09.10.2025
ארץ ישראל היפה
סילמן, עופי לנו מהעיניים, את כל כך טיפשה, כל כך חסרת רגש והבנה, היום את עושה סקר מטופש על כיכר חטופים כאשר כל כחטופים יהיה בבית. מטומטמת, תסתמי את הפה...
סילמן, עופי לנו מהעיניים, את כל כך טיפשה, כל כך חסרת רגש והבנה, היום את עושה סקר מטופש על כיכר חטופים כאשר כל כחטופים יהיה בבית. מטומטמת, תסתמי את הפה שלך פעם אחת ותשבי ללמוד נימוסים והלכותהמשך 15:03 09.10.2025
גידגיד
בקרב על תחתית הסחי בליכוד, וזה קרב קשה, סילמן היא מתמודדת עיקשת. מעבר לרוע, לשנאה שלה לחטופים, לבוז של למשפחותיהם, לשנאה היוקדת שלה לחיילי צה"ל, אומר רק זאת - האישה...
בקרב על תחתית הסחי בליכוד, וזה קרב קשה, סילמן היא מתמודדת עיקשת. מעבר לרוע, לשנאה שלה לחטופים, לבוז של למשפחותיהם, לשנאה היוקדת שלה לחיילי צה"ל, אומר רק זאת - האישה (?) הזאת, אפילו לא יודעת שכיכר החטופים לא נמצאת בקפלן. כן, עד כדי כך היא טיפשה.המשך 15:21 09.10.2025
רוני
מגיע לנו שזה מה שבחרנו- המיץ של הזבל15:24 09.10.2025
שירי מנתניה
חולת נפש דוחה, עם אפס שמחה להחזרת החטופים, אפס התרגשות, רק רוע ונרקסיסטיות. מתי כבר בחירות, אי אפשר עם ה"אנשים" האלו. גם באלג'זירה 14 האנטישמי, עכשיו מטנפים על המומחים, שהם שולטים בבנקים...
חולת נפש דוחה, עם אפס שמחה להחזרת החטופים, אפס התרגשות, רק רוע ונרקסיסטיות. מתי כבר בחירות, אי אפשר עם ה"אנשים" האלו. גם באלג'זירה 14 האנטישמי, עכשיו מטנפים על המומחים, שהם שולטים בבנקים וגרים בוילות יקרות ונכנסים לרכבי יוקרה בסיום ההפגנה. צריך מתקן התפלה לביוב, שיוצא מהפה שלהם.המשך 15:40 09.10.2025
פלחי
לעומת סילמן אפילו סמוטריץ ובן גביר נראים אחראים, רגישים וחכמים!15:39 09.10.2025
ארהט
מה עשינו כדי לזכות בשרה כזו???15:36 09.10.2025
