השרה להגנת הסביבה עידית סילמן עוררה זעם רב ברשת אחרי שפרסמה סקר בו שאלה את עוקביה: "אחרי שחרור כל החטופים, על מה יפגינו בכיכר החטופים בקפלן?"

סערה ברשת: בזמן שכל הציבור בישראל בירך וחגג את ההכרזה על העסקה לשחרור החטופים וסיום המלחמה בעזה, השרה להגנת הסביבה עידית סילמן עוררה זעם רב אחרי שפרסמה היום (חמישי) סקר ברשת X, בו תקפה את המפגינים נגד הממשלה.

בסקר סילמן שאלה את עוקביה: "אחרי שחרור כל החטופים, על מה יפגינו בכיכר החטופים בקפלן?". הגולשים ברשת התבקשו לבחור בין 4 אפשרויות: "הפגנה לא חשוב על מה", "בעד ילדי עזה", "לסגור את ערוץ 14" או "לפטר את דוד זיני".

תוך זמן קצר הסקר זכה למאות צפיות, הצבעות ושיתופים ברשת – אך גם לזעם רב מצד הגולשים, שתקפו את סילמן על הפצת השנאה בעיתוי הנוכחי. "אני רואה את הציוץ הזה של השרה עידית סילמן ונותר ללא מילים" כתב פרשן חדשות 12 ניצן שפירא. "כמה חיכינו לרגע הזה, ביחד, באהבה. לחבק חזק את החטופים שיחזרו. למה לפלג? למה לזרוע שנאה? מה דחוף לעשות את זה עכשיו? אנחנו ראויים להרבה יותר מזה".

גם חברת הכנסת מירב בן ארי תקפה את סילמן: "את כל כך בורה שאת לא יודעת שכיכר החטופים זה בשד' שאול המלך וקפלן זה בקפלן, אבל זה לא חדש. מה שכן לשמוע את זה ממך ביום שכזה, מאחת שבכל שישי הייתה הולכת לאנדרטת חץ שחור בשביל 3 החטופים (אז לפני המלחמה). זה מראה כמה את רקובה מהיסוד ואיזה תהליך השחרה של הנפש עברת, לא נשכח".

ח"כ יוראי להב הרצנו הוסיף ותקף: "את פוליטיקאית מושחתת, רעילה, שכל העשייה הציבורית שלה מסתכמת בהסתה, שיסוי ופילוג. במשמרת שלך 1200 ישראלים נטבחו, נאנסו ונחטפו – ועדיין, מעולם לא הגעת לכיכר החטופים. לא כדי להביע חרטה, לא כדי לבקש סליחה, לא כדי לתמוך במשפחות החטופים. עידית, אין ולא תהיה כפרה".