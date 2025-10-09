נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צפוי להגיע לישראל ביום ראשון הקרוב לביקור בזק, שיתקיים על רקע הסיכומים על עסקה לשחרור החטופים וסיום המלחמה בעזה. כעת (חמישי) פורסמו פרטים ראשונים על לוח הזמנים המסתמן של הביקור, שנבחן כעת בין הבית הלבן ללשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו.

לפי הדיווח בכאן חדשות, טראמפ צפוי לנחות בישראל ביום ראשון בסביבות השעה 15:00, כשמיד לאחר מכן יתקיים טקס בנתב"ג. מנמל התעופה טראמפ יעשה את דרכו לירושלים, שם ישתתף בטקס בכנסת ובטקס נוסף שיערך בכותל המערבי.

בתום הטקסים טראמפ ישהה במלון בירושלים – ככל הנראה מלון המלך דוד, שכבר התחיל להיערך לביקור לפי הדיווחים החל בפינוי אורחים לטובת הצוות של טראמפ. הנשיא האמריקני ימריא מישראל חזרה לוושינגטון בשעה 23:00, כשהביקור צפוי להימשך כ-8 שעות בלבד.