נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צפוי להגיע לישראל ביום ראשון הקרוב לביקור בזק, שיתקיים על רקע הסיכומים על עסקה לשחרור החטופים וסיום המלחמה בעזה. כעת (חמישי) פורסמו פרטים ראשונים על לוח הזמנים המסתמן של הביקור, שנבחן כעת בין הבית הלבן ללשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו.
לפי הדיווח בכאן חדשות, טראמפ צפוי לנחות בישראל ביום ראשון בסביבות השעה 15:00, כשמיד לאחר מכן יתקיים טקס בנתב"ג. מנמל התעופה טראמפ יעשה את דרכו לירושלים, שם ישתתף בטקס בכנסת ובטקס נוסף שיערך בכותל המערבי.
בתום הטקסים טראמפ ישהה במלון בירושלים – ככל הנראה מלון המלך דוד, שכבר התחיל להיערך לביקור לפי הדיווחים החל בפינוי אורחים לטובת הצוות של טראמפ. הנשיא האמריקני ימריא מישראל חזרה לוושינגטון בשעה 23:00, כשהביקור צפוי להימשך כ-8 שעות בלבד.
Children of Israel
Now is the time for the people of Israel to end Netanyahu's reign of tyranny and remove him from power in order to protect the country from the mask of...
Now is the time for the people of Israel to end Netanyahu's reign of tyranny and remove him from power in order to protect the country from the mask of lies, corruption, swindling, and disasters that the deranged and greedy Netanyahu continues to inflict upon us. 14:32 09.10.2025
מד
בוז למי שהכניע את ישראל לעשות 'עיסקה' של חטופים כנגד חלאות, במקום להכריע את האויב ! 15:39 09.10.2025
