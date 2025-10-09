15:39

פייגלין תוקף את העסקה: "כולנו נשלם את מחיר התבוסה"

15:34

הצלחת!: הסטורי של כתבת חדשות 12 שמסעיר את הרשת

15:14

בישראל מבהירים: גופותיהם של יחיא ומוחמד סינוואר לא ישוחררו

15:08

מענק אישי וסיוע בדיור ורכב: זו חבילת הסיוע שתינתן לכל חטוף

15:06

החות'ים ממשיכים לאיים: "מזהירים את ישראל לעמוד בהתחייבויות"

14:52

טראמפ מודה לשגריר האקבי: "עבד קשה ועשה כל כך הרבה"

14:43

"על מה יפגינו בקפלן?": הסקר של עידית סילמן עורר סערה ברשת

14:29

8 שעות בארץ: כך צפוי להיראות הביקור של טראמפ בישראל

14:10

לפני הפרס לשלום: הוכרז הזוכה בפרס נובל לספרות

13:51

סער על עסקת החטופים: "זה יום חג בתוך חג"

13:46

"עשה משהו בלתי יאמן": לפיד קורא להעניק לטראמפ פרס נובל

13:24

עם שורדי שבי ומשפחות חטופים: צפו במעמד ברכת הכהנים בכותל

13:05

"איזה אושפיזין סידר אלוקים": הסלבס מתרגשים משובם של החטופים

12:55

בכיר חמאס טוען: לא ישוחררו חטופים עד אישור סיום המלחמה

12:37

סטרוק: "התלבטות גדולה האם נכון ומותר להיות חלק מהממשלה"

12:18

מיכל וולדיגר על העסקה: "אנחנו חווים היסטוריה"

11:50

העסקה מתקדמת: הממשלה והקבינט יתכנסו, זיני יציג את עמדת השב"כ

11:43

בגלל כריש בחוף: זאת העיר שהורתה על סגירת החופים

11:22

עשרות אלפי מטיילים בשומרון: "קובעים את הריבונות ברגליים"

11:16

"סיום הסבל משני הצדדים": הסטורי של גל גדות שהדליק את הרשת

15:39

פייגלין תוקף את העסקה: "כולנו נשלם את מחיר התבוסה"

15:34

הצלחת!: הסטורי של כתבת חדשות 12 שמסעיר את הרשת

15:14

בישראל מבהירים: גופותיהם של יחיא ומוחמד סינוואר לא ישוחררו

15:08

מענק אישי וסיוע בדיור ורכב: זו חבילת הסיוע שתינתן לכל חטוף

15:06

החות'ים ממשיכים לאיים: "מזהירים את ישראל לעמוד בהתחייבויות"

14:52

טראמפ מודה לשגריר האקבי: "עבד קשה ועשה כל כך הרבה"

14:43

"על מה יפגינו בקפלן?": הסקר של עידית סילמן עורר סערה ברשת

14:29

8 שעות בארץ: כך צפוי להיראות הביקור של טראמפ בישראל

14:10

לפני הפרס לשלום: הוכרז הזוכה בפרס נובל לספרות

13:51

סער על עסקת החטופים: "זה יום חג בתוך חג"

13:46

"עשה משהו בלתי יאמן": לפיד קורא להעניק לטראמפ פרס נובל

13:24

עם שורדי שבי ומשפחות חטופים: צפו במעמד ברכת הכהנים בכותל

13:05

"איזה אושפיזין סידר אלוקים": הסלבס מתרגשים משובם של החטופים

12:55

בכיר חמאס טוען: לא ישוחררו חטופים עד אישור סיום המלחמה

12:37

סטרוק: "התלבטות גדולה האם נכון ומותר להיות חלק מהממשלה"

12:18

מיכל וולדיגר על העסקה: "אנחנו חווים היסטוריה"

11:50

העסקה מתקדמת: הממשלה והקבינט יתכנסו, זיני יציג את עמדת השב"כ

11:43

בגלל כריש בחוף: זאת העיר שהורתה על סגירת החופים

11:22

עשרות אלפי מטיילים בשומרון: "קובעים את הריבונות ברגליים"

11:16

"סיום הסבל משני הצדדים": הסטורי של גל גדות שהדליק את הרשת