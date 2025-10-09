הסופר ההונגרי לאסלו קרסנהורקאי נבחר כזוכה בפרס נובל לספרות לשנת 2025, כשהוא נבחר "על יצירתו המרתקת והחזונית, אשר מאשררת מחדש את כוחה של האמנות בעיצומה של טרור אפוקליפטי"

שבוע ההכרזה נמשך: הסופר ההונגרי לאסלו קרסנהורקאי נבחר כזוכה בפרס נובל לספרות לשנת 2025 – כך הודיעה היום (חמישי) וועדת הפרס. באירוע ההכרזה נאמר כי הפרס ניתן לקרסנהורקאי "על יצירתו המרתקת והחזונית, אשר מאשררת מחדש את כוחה של האמנות בעיצומה של טרור אפוקליפטי".

בעקבות הזכייה, הסופר יקבל פרס כספי של 11 מיליון קרונות שבדיות (כ-4 מיליון שקלים) ומדליית זהב. הפרסים יוענקו לזוכים בטקס מיוחד שיתקיים באוסלו בדצמבר הקרוב.

קרסנהורקאי הוא הזוכה הרביעי בפרס נובל לשנת 2025, אחרי שאתמול נאמר כי החוקרים סוסומו קיטגאווה מיפן, ריצ'רד רובסון מארה"ב ועומר יאגהי מירדן הוכרזו כזוכים בפרס נובל לכימיה בזכות פיתוח תחום הכימיה הרטיקולרית. ביום שלישי הוכרז כי פרס נובל לפיזיקה יוענק לחוקרים ג'ון קלארק, מישל דבורה וג'ון מרטיניס על תגליותיהם בתחום מכניקת הקוונטים, ובתחילת השבוע הוכרזו הזוכים בפרס נובל לרפואה: מארי ברונקוב, פרד רמסדל ושימון סקגוצ'י, שזכו בפרס על תגליותיהם בתחום המערכת החיסונית.

מחר יוכרז הזוכה בפרס נובל לשלום – שנחשב כפרס המוכר ביותר מבין תחומי הנובל, וזוכה השנה לתשומת לב רבה בעקבות הקריאות לבחירתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כזוכה בעקבות קידום עסקת החטופים וסיום המלחמה בעזה. בשנה שעברה פרס הנובל לשלום ניתן לארגון היפני "ניהון הידנקיו", שהוקם על ידי ניצולים ממתקפות הגרעין על הירושימה ונגסאקי במלחמת העולם השנייה ופועל לקדם פירוז עולמי מנשק גרעיני.