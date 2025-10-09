סער על עסקת החטופים עם ארגון הטרור חמאס: "היום הזה הוא יום חג בתוך חג. ישראל קיימה מחוייבות זו בתנאים המורכבים ביותר שניתן להעלות על הדעת".

דבריו המלאים: " אלה רגעים היסטוריים לעם ישראל ולמדינת ישראל. ישראל גילתה עוצמות, נחישות ועמידות יוצאות דופן כאומה במשך שנתיים של מלחמה קשה במספר חזיתות. הצלחנו לשקם את דימוי העוצמה של ישראל באזור ובעולם מהמקום הנמוך בו היה אחרי ה-7 באוקטובר. הישגי ישראל במערכה הקיומית שנכפתה עליה הם אדירים. ריסוק החיזבאללה בלבנון והחמאס בעזה והסרת טבעת החנק שביקשו לשים על ישראל.

"חיסול ראשי ארגוני הטרור – נסראללה, הניה, סינואר, דף ועוד. פגיעה קשה בתוכנית הגרעין האיראנית ותוכנית הטילים הבליסטיים שלה והסגתן לאחור. נפילת משטר אסאד, ששלט בסוריה בחסדי איראן וחיזבאללה, ושרת את האינטרסים שלהן. פגיעה בצבא הסורי וביכולותיו. פגיעות קשות ביותר בחות׳ים ובהנהגתם. תפיסת אזורי חיץ בגזרות השונות".

סער: "ישראל גם עמדה במבחן הערכי והמוסרי של המחויבות לשחרור חטופיה"

"‏ישראל גם עמדה במבחן הערכי והמוסרי של המחויבות לשחרור חטופיה. ‏לכן, היום הזה הוא יום חג בתוך חג. ישראל קיימה מחוייבות זו בתנאים המורכבים ביותר שניתן להעלות על הדעת. ‏איני חושב שיש אומה אחרת כלשהי שהיתה עומדת כך במבחן דומה. מחויבות זו באה לידי ביטוי בחתירה המתמדת לשחרור החטופים וגם באופן ניהול המלחמה עצמה".

"‏היום בישיבת הממשלה אזכה להצביע בפעם השלישית (אחרי נובמבר 2023 וינואר 2025) בעד מתווה לשחרור חטופים.‏ אעשה זאת בגאווה, בלב שלם ובשמחה גדולה. בלי להקל ראש במחירים הכרוכים בשחרור מחבלים מתועבים. השבת החטופים היתה כל העת במוקד העשייה המדינית. תמיד עמדתי לרשות משפחות החטופים בכל דבר וענין ובכל יום ושעה.

"ראיתי מקרוב את יסוריהן ואת סיבלן, שאין להן שיעור. אני מתרגש יחד איתן, כמו כל עם ישראל, לקראת המפגש הקרוב עם יקיריהן לו חיכו וייחלו שנתיים ימים. ‏תודה לצה״ל ולכוחות הביטחון שלנו. תודה למפקדים וללוחמים המופלאים שלנו, צאצאי המכבים. ללא עוז רוחם והקרבתם של חיילינו, בסדיר ובמילואים, לא היינו מגיעים ליום הזה".

"‏אני מרכין ראש בפני המשפחות השכולות ששילמו את המחיר היקר והכבד מכל. אני מצדיע לבניכם ולבנותיכם שמסרו את הנפש. עם ישראל חב לכם חוב עצום וכבד. אני גאה על החלטתי להצטרף לממשלה בתקופה הקשה בתולדות ישראל ולתרום למדינה כמיטב יכולתי. בכך מימשתי את אחריותי האישית ואחריותי הלאומית, כפי שאני תופס אותן. ב״ה זכיתי להיות שותף להחלטות היסטוריות חשובות, חלקן נועזות. אחריות היא לשאת בנטל הכבד של ההחלטות הקשות ושל המערכה הלאומית המשותפת שלנו. אחריות היא להאבק ללא הפסקה למען המדינה בשעותיה הקשות ביותר".

