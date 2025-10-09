ראש האופוזיציה יאיר לפיד קרא לוועדת הנובל להעניק את פרס נובל לשלום לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ: "הוא עשה משהו בלתי יאמן, ואני מודה לו ולצוות שלו"

יום אחרי ההודעה הרשמית על סיכום העסקה לשחרור החטופים וסיום המלחמה בעזה, ראש האופוזיציה יאיר לפיד פנה היום (חמישי) לוועדת הנובל וקרא להם להעניק את פרס נובל לשלום לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ. ההמלצה של לפיד מגיעה יום לפני ההכרזה על הזוכה בפרס לשנת 2025.

"אסירי תודה, המדינה מודה לנשיא טראמפ על השבתם של החטופים ועל השלום שהוא הביא לאזור" אמר לפיד בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות. "אני קורא לוועדת נובל להעניק לנשיא טראמפ את פרס נובל לשלום. הוא עשה משהו בלתי יאמן, ואני מודה לו ולצוות שלו – סטיב וויטקוף, ג'ארד קושנר, מרקו רוביו, וטוני בלייר".

עוד פנה לטראמפ ואמר כי הוא "קורא לו לבוא ולשאת דברים בכיכר החטופים בפני המשפחות וכל הציבור בישראל. במשך שנתיים עמדנו באותו כיכר וחיכינו לרגע הזה. הכיכר נהפך לסמל, וזה המקום המושלם לשאת בו נאום היסטורי בפני כל העולם".