עשרות אלפי מתפללים הגיעו למעמד ברכת הכהנים בכותל המערבי, בהם גם שורדי השבי סאשה טרופנוב ואימו ילנה ובני משפחותיהם של החטופים בר קופרשטיין ועומר נטאורה. צפו בתיעוד

רבבות השתתפו במעמד ברכת הכהנים הראשון, בתפילת שחרית ומוסף של חג הסוכות שהתקיימה הבוקר (חמישי) ברחבת הכותל המערבי. האירוע התקיים במעמד הרבנים הראשיים לישראל, הרב דוד יוסף והרב קלמן בר, רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ, ראש העיר ירושלים משה ליאון, רבנים, שרים, אישי ציבור, מאות כהנים ואלפי מתפללים.

עוד השתתפו בתפילה שורדי השבי סאשה טרופנוב ואימו ילנה, וכן בני משפחותיהם של החטופים בר קופרשטיין ועומר נטאורה. קהל הרבבות נשאו תפילות הודיה על הבשורות הטובות שהגיעו הלילה על שחרורם הצפוי של כלל החטופים – החיים לחיק משפחותיהם והחללים לקבורת ישראל.

צפו בתיעוד:

לפני פתיחת המעמד נשא הרב רבינוביץ דברי חיזוק בפני הקהל, כשקרא לציבור להמשיך לשאת תפילה לשובם של החטופים עד לחזרתם השלימה ולשלומם של חיילי צה"ל. "ראה נא כמה עמך ישראל מאוחדים! ציווית אותנו לכנס יחד אתרוג לולב הדס וערבה – מי שיש בו תורה ומעשים טובים, מי שיש בו רק תורה, מי שיש בו רק מעשים טובים, וגם את מי שאין בו את שניהם" אמר. "אבל השנה הזאת, ריבונו של עולם, קשה למצוא ׳ערבות׳ – קשה למצוא יהודי שאין בו מעשים טובים. כולנו כאן יחד, מכל קצוות הארץ, מכל הסוגים והמינים. ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך".

עוד הוסיף ואמר כי "כבר שנתיים אנחנו מתפללים זה בעד זה, דואגים זה לזה, נושאים יחד את הכאב, את התקווה ואת האמונה. שיחזרו החטופים – כולם, בלי להשאיר אף אחד מאחור; החיים לחיק משפחותיהם והחללים לקבורת ישראל; ושיחזרו החיילים לשלום לבתיהם!".

מעמד ברכת כהנים נוסף יתקיים ביום ראשון הקרוב באותה המתכונת, על מנת לאפשר לציבור שלא הגיע היום להתברך. המעמד ישודר באתר הקרן למורשת הכותל החל מהשעה 8:45. הקרן מבקשת מהציבור להישמע להוראות משטרת ישראל ולהנחיות הסדרנים שיווסתו את בוא הקהל במהלך כל ימות החג לטובת כלל באי הכותל המערבי.

"המעמד הוקדש בתפילות לחזרתם של החטופים, לשלומם של חיילי צה"ל, לרפואת הפצועים ולשלום וביטחון ישראל" נמסר. "הקרן נערכה מבעוד מועד לבואם של רבבות המבקרים והמתפללים במהלך ימי חג הסוכות לקיים את זכר עליה לרגל, אנו מזמינים את הציבור להשתתף גם במעמד השני שיתקיים ביום ראשון הקרוב".