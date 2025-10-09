בכיר חמאס אוסאמה חמדאן מצהיר: לא ישוחררו חטופים לפני שישראל תאשר רשמית את סיום המלחמה. טראמפ צפוי להכריז על כך בימים הקרובים.

בכיר חמאס, אוסאמה חמדאן, חשף היום בראיון את פרטי ההתקדמות הצפויה ביישום ההסכם שנחתם בין ישראל לחמאס – ההסכם שצפוי להביא לסיום המלחמה בעזה ולשחרור כלל החטופים. לדבריו, מדובר ב"הפסקת אש סופית וסיום מוחלט של המלחמה בעזה", אך הוא הדגיש כי ההסכם עדיין ממתין לאישור רשמי של ממשלת ישראל.

חמדאן אמר כי ההסכם כבר הושלם מבחינה טכנית, אך הוא “עדיין ממתין לאישור הממשלה הישראלית”. הוא הוסיף כי ההסכם נועד להיכנס לתוקפו בצהריים, אולם יישומו יחל רק עם אישורו בישראל: “אנחנו מצפים שישראל תעמוד בהתחייבויותיה. העולם כולו צריך לעקוב ולוודא שהיא לא חוזרת בה ברגע האחרון.”

“לא נבצע שחרורים לפני הכרזה רשמית על סיום הלחימה”

לדברי חמדאן, הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ צפוי להכריז בקרוב רשמית על סיום המלחמה כחלק משלב א' של תוכנית השלום:

“אנחנו לא נבצע חילופי שבויים לפני שהנשיא טראמפ יכריז על סיום הלחימה וישראל תאשר זאת באופן רשמי. רק אז נתחיל ביישום העסקה.”

הבכיר ציין כי לאחר ההכרזה, צפוי לוח זמנים ברור: הממשלה הישראלית תאשר את ההסכם ותפרסם רשימות משוחררים, בתי המשפט ידונו בערעורים, וביום שני ייצא לדרך השלב המעשי של חילופי השבויים ושחרור כלל החטופים.