אורית סטרוק השרה למשימות לאומיות של ישראל הגיבה הבוקר (חמישי) לעסקת החטופים עם ארגון הטרור חמאס: "בצד השמחה, ההודיה והסיפוק, הבוקר הזה הוא גם בוקר של בושה גדולה. התלבטות גדולה האם נכון ומותר להיות חלק מממשלה שמקבלת הסכם שכל העקרונות המבישים האלה הם חלק מקווי-היסוד שלו".
דבריה המלאים :"בצד השמחה, ההודיה והסיפוק, הבוקר הזה הוא גם בוקר של בושה גדולה. בושה על הנירמול של שיחרור מחבלים בתמורה לחטופים, ובושה-מראש על כל הקורבנות-העתידיים של הגישה העקובה-מדם הזו: קורבנות דמים, וקורבנות החטיפות הבאות".
"בושה על עצם האיזכור של מדינה פלסטינית באותו הסכם, זמן קצר כ"כ אחרי שהכנסת החליטה ברוב עצום שזו סכנה קיומית עבורנו; בושה על הנירמול של גישה אוסלואידית שמוסרת את בטחוננו בידיים זרות, ושמפנה עורף כלאחר-יד לחבל עזה למרות שהוא חלק מא"י (גם לפי גבולות ההלכה, גם לפי הדין הבינ"ל, וגם לפי החוק הישראלי) כאילו זה מובן-מאליו לוותר עליה שוב".
"בושה גדולה על כך שראש הממשלה שלנו לא מנע את כל אלה, והתלבטות גדולה האם נכון ומותר להיות חלק מממשלה שמקבלת הסכם שכל העקרונות המבישים האלה הם חלק מקווי-היסוד שלו".
בומה ברחד
הסכם חשוב, תתפטרי12:40 09.10.2025
עופרה אמסלם
צודקת אבל קודם להחזיר את החטופים ותשלימו את המשימה ברוך השם שכולם חוזרים בעסקה אחת כל הכבוד לביבי שלא ויתר לאורך כל השנתיים האלה12:51 09.10.2025
מושחתת לגמרי
סטרוק המכשפה הזקנה לא תוותר על הכסא12:47 09.10.2025
יעקב
אין התלבטות! בצלאל סמוטריץ' לעולם לא יעזוב את תפקידו מרצונו הכבוד שלו לא יתן לו! גם אם ביבי ימסור את הכותל לחמאס יהודה אליהו עם ישראל מלאכי ישבו עם בצלאל...
אין התלבטות! בצלאל סמוטריץ' לעולם לא יעזוב את תפקידו מרצונו הכבוד שלו לא יתן לו! גם אם ביבי ימסור את הכותל לחמאס יהודה אליהו עם ישראל מלאכי ישבו עם בצלאל ויחליטו להישאר בממשלה זה האיש מונחה כבוד ותו לאהמשך 12:45 09.10.2025
חיים
תעזבי מיד ולעומי עד את וכל החברים13:15 09.10.2025
שמח מאוד
עיסקה נס , יודונאצית !13:29 09.10.2025
ימין
מצד אחד יש שמחה גדולה על החזרת החטופים אבל זאת עסקה שטובה לטווח הקצר לטווח הארוך היא נוראית ומסכונת לביטחונה של מדינת ישראל והעבר יעיד על כך14:08 09.10.2025
