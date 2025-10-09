סטרוק: "הבוקר הוא גם בוקר של בושה גדולה. התלבטות האם נכון ומותר להיות חלק מממשלה שמקבלת הסכם שכל העקרונות המבישים האלה הם חלק מקווי-היסוד שלו"

אורית סטרוק השרה למשימות לאומיות של ישראל הגיבה הבוקר (חמישי) לעסקת החטופים עם ארגון הטרור חמאס: "בצד השמחה, ההודיה והסיפוק, הבוקר הזה הוא גם בוקר של בושה גדולה. התלבטות גדולה האם נכון ומותר להיות חלק מממשלה שמקבלת הסכם שכל העקרונות המבישים האלה הם חלק מקווי-היסוד שלו".

דבריה המלאים :"בצד השמחה, ההודיה והסיפוק, הבוקר הזה הוא גם בוקר של בושה גדולה. בושה על הנירמול של שיחרור מחבלים בתמורה לחטופים, ובושה-מראש על כל הקורבנות-העתידיים של הגישה העקובה-מדם הזו: קורבנות דמים, וקורבנות החטיפות הבאות".

"בושה על עצם האיזכור של מדינה פלסטינית באותו הסכם, זמן קצר כ"כ אחרי שהכנסת החליטה ברוב עצום שזו סכנה קיומית עבורנו; בושה על הנירמול של גישה אוסלואידית שמוסרת את בטחוננו בידיים זרות, ושמפנה עורף כלאחר-יד לחבל עזה למרות שהוא חלק מא"י (גם לפי גבולות ההלכה, גם לפי הדין הבינ"ל, וגם לפי החוק הישראלי) כאילו זה מובן-מאליו לוותר עליה שוב".

"בושה גדולה על כך שראש הממשלה שלנו לא מנע את כל אלה, והתלבטות גדולה האם נכון ומותר להיות חלק מממשלה שמקבלת הסכם שכל העקרונות המבישים האלה הם חלק מקווי-היסוד שלו".