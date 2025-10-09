מיכל וולדיגר הגיעה: "אנחנו חווים היסטוריה. אפשר לדבר הרבה על ההסכם, על כל חלקיו, הטובים והפחות טובים. אבל עכשיו – שמחה גדולה"

מיכל וולדיגר הגיעה הבוקר (חמישי) לבית ספר בנות נתנאל ברעננה ובירכה על עסקת החטופים: "אנחנו חווים היסטוריה. אפשר לדבר הרבה על ההסכם, על כל חלקיו, הטובים והפחות טובים. אבל עכשיו – שמחה גדולה. נגיד לבורא עולם תודה. תודה לחיילי צה״ל ולחללים שלנו שלא נפלו לשווא, תודה לביבי, לטראמפ, לחברי הקבינט".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . מיכל וולדיגר | צילום: ללא קרדיט

מוקדם יותר שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב גם הוא להסכם: "שמחה עצומה על השבת אחינו החטופים כולם! על הזכות להיות ממובילי ההתנגדות לעסקאות חלקיות שהיו משאירות חצי מהם לפחות להינמק במנהרות האויב, והדרישה להמשיך במלחמה עד מימוש מלא מטרותיה, דרישה שהביאה להתקדמות לכיבוש עזה והפעלת הלחץ הצבאי שהביא את חמאס להתקפל".

עוד באותו נושא כך נפתלי בנט הגיב להסכם לשחרור חטופים 09:58 | חדשות סרוגים 28 0 😀 👏

"חשש אדיר מהשלכות ריקון בתי הכלא ושחרור הדור הבא של הנהגת הטרור שיעשה הכל כדי להמשיך להזרים כאן נהרות של דם יהודי חלילה. ולו מסיבה זו לא נוכל להצטרף לחגיגות קצרות הרואי ולהצביע בעד העסקה. אחריות כבירה לוודא שאין כאן חלילה עסקה של "חטופים בתמורה לעצירת מלחמה" כפי שחמאס חושב ומתרברב (גם אם בתנאי פתיחה טובים יותר ממה שהציעו לנו בעבר), ושמיד לאחר שיבת החטופים הביתה מדינת ישראל תמשיך לחתור בכל הכח למיגור אמיתי של חמאס ופירוז אמיתי של עזה כך שהיא לא תהווה עוד איום על ישראל"

"חובה עצומה לוודא שלא נחזור למסלול אוסלו חלילה ולא נפקיר את ביטחוננו בידי זרים. חובה גם לוודא שלא נחזור לקונספציות של ה- 6 לאוקטובר ולא נתמכר שוב לשקט מלאכותי, חיבוק מדיני וטקסים מחויכים מהווה תוך משכון העתיד ותשלום מחירים נוראיים.

"חיבוק ענק והערצה ללוחמי צה"ל בסדיר ובמילואים, למשפחות שלהם, לנופלים והפצועים ולמשפחות שלהם – כל אלו שגבורתם, מסירותם והקרבתם הביאו להישגים הגדולים במלחמה הזו בכל החזיתות, העלו אותנו מהבור העמוק שהיינו בו בבוקר ה-7 לאוקטובר אל המקום הגבוה יחסית שאנחנו נמצאים בו היום. תודה לבורא עולם ולשליחיו הרבים ותפילה בחיל ורעדה להמשך ישועות, נחמות וניצחונות".