הקבינט והממשלה יתכנסו בשעות הקרובות לצורך אישור עסקת החטופים, ראש השב"כ זיני יתדרך את עמדת הארגון

ראש הממשלה נתניהו מקדם את השלב הראשון של העסקה במרץ, הקבינט יתכנס ראשון ואז הממשלה. ראש השב"כ הטרי, דוד זיני, יתדרך את הממשלה והקבינט על עמדת השב"כ ביחס לשחרור החטופים הנקובים בעסקה.

הקבינט המדיני ביטחוני יתכנס תוך שעות להחל את תהליך אישור שלב א' של תוכנית טראמפ, הכוללת את שחרור כלל החטופים הישראלים בתמורה לשחרור מחבלים. הקבינט המדיני יתכנס בשעה 17:00, וצפוי בו רוב מוחלט לעסקה.

לאחר מכן, בשעה 18:00, צפויה להתכנס הממשלה ולאשר את העסקה גם במסגרת החלטת ממשלה, שגם בה צפויה לעבור העסקה ברוב גדול.

לראשונה, ראש השב"כ החדש, דוד זיני יהי זה שיתדרך את הממשלה מטעם השב"כ על מדיניות הארגון ביחס לעסקה, וביחס לחטופים שישוחררו במסגרתה.