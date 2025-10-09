עשרות אלפים מטיילים בשומרון. 8,000 השתתפו אתמול בצעדה, יוסי דגן, ראש המועצה: ״העם מטייל בשומרון ומוחק את הקו הירוק ברגליים – בדרך לריבונות"

חול המועד סוכות נפתח בשומרון באירוע היסטורי ורב משתתפים: למעלה מ20,000 מטיילים טיילו בשומרון, מתוכם כ־8,000 איש צעדו בצעדת הריבונות, לציון יובל לעלייה לסבסטיה ולתחילת ההתיישבות היהודית המחודשת בשומרון. הצעדה יצאה מחוות אלחי לעבר תחנת הרכבת ההיסטורית בסבסטיה – המקום שבו לפני חמישים שנה נולדה מחדש ההתיישבות היהודית בשומרון.

בעצרת המרכזית השתתפו ראש מועצת שומרון יוסי דגן, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שרת החדשנות גילה גמליאל וחברי גרעין אלון מורה – אנשי העלייה ההיסטורית לסבסטיה. חברי הגרעין שחזרו את התמונה האיקונית מתחנת הרכבת, שהפכה לסמל המאבק להקמת יישובים יהודיים בלב השומרון. על הבמה הופיעו הזמר עקיבא וביני לנדאו, בהנחיית ישי לפידות, והילדים נהנו מהופעתו של טוביה כוכב הילדים.

בצפון השומרון התקיימה ביום חמישי חנוכת מעיין חדש ביער ריחן שבטל מנשה, לזכרו של סרן ידידיה לב הי"ד, במעמד משפחתו, נציגי צה"ל ותושבי האזור. סביב האירוע התקיימה "חגיגת אסיף" ססגונית עם פעילות לכל המשפחה, אומגה, גשר חבלים, קיר טיפוס, סדנאות בטבע ומשחקים חווייתיים.

חגיגות סוכות נמשכות גם בימים הקרובים ברחבי השומרון. פסטיבל המרפסת של המדינה ה־20 מתקיים בפדואל, וכולל סיורים מודרכים, שחקני רחוב ופעילויות לכל המשפחה. בגן הלאומי שומרון העתיקה (סבסטיה) מתקיימים סיורים בשרידי ארמון אחאב והעיר של הורדוס לצד סדנאות למלאכות קדומות ומפגש עם שחקני רחוב. בהר גריזים נערכת פעילות "סודות המקדש האבוד" – עם מיצגים אורקוליים, דריכת ענבים, סדנאות יצירה ועפיפוניאדה משפחתית.

גם חוות השומרון מזמינות את הציבור הרחב לסיורים בין הכרמים, היקבים והחוות החקלאיות הפזורות ברחבי ההר, שם פוגשים את אנשי האדמה הממשיכים את דרכם של החלוצים. לצד זאת מתקיים סיור מיוחד אצל קהילת השומרונים, שחוגגת את חג הסוכות בסוכה ייחודית הבנויה בתוך הבית ומעוטרת בפירות. במעיינות השומרון – בעין כפיר, רחלים, מגדלים וטל מנשה – מחכים למטיילים מים מרעננים מול נופי ההר.

יוסי דגן סיכם ואמר: "השומרון חוגג חמישים שנה של התיישבות, חלוציות ואמונה, ופותח את שעריו לכל עם ישראל. מי שמטייל כאן רואה בעיניים את הפסוק 'עלה נעלה וירשנו אותה' מתגשם – בהרים, במעיינות, ביקבים ובחוות. העם מטייל בשומרון, ומוחק את הקו הירוק ברגליים – בדרך לריבונות. זוהי השעה לחזק את ההתיישבות ולהביא את הריבונות. מזמין את כולם להגיע לצפון השומרון ולאתרי המורשת הנפלאים בשומרון".