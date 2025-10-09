על פי המידע שיש בידי ישראל ישנם כ-20 חטופים חיים, ועוד 28 חטופים שהוגדרו כחללים. זו רשימת החטופים החיים שצפויים להשתחרר עד יום שני הקרוב

ברקע החתימה על הסכם הפסקת המלחמה ושחרור החטופים משבי חמאס, על פי המידע שיש בידי ישראל ישנם כ-20 חטופים חיים, ועוד 28 חטופים שהוגדרו כחללים. מדובר בהערכה כך שייתכן כי המספרים ישתנו ככל שהתמונה תתבהר לקראת תחילת העסקה.

על פי המידע שיש בידי ישראל, זו רשימת החטופים החיים שיחזרו לישראל. ראוי לציין כי יש לקחת את המידע בערבון מוגבל, שכן בחודשים האחרונים מלבד התבטאויות מעורפלות של הנשיא טראמפ, ישראל לא עדכנה במידע הרשמי בו היא מחזיקה.

1. אלקנה בוחבוט.

2. בר קופרשטיין.

3. מקסים הרקין.

4. שגב כלפון.

5. זיו ברמן.

6. גלי ברמן.

7. איתן הורן.

8. אריאל קוניו.

9. דוד קוניו.

10. איתן מור.

11. מתן אנגרסט.

12. נמרוד כהן.

13. אבינתן אור.

14. אלון אהל.

15. יוסף חיים אוחנה.

16. מתן צנגאוקר.

17. אביתר דוד.

18. גיא גלבוע-דלאל.

19. עומרי מירן.

20. רום ברסלבסקי.

21. תמיר נמרודי.

22. ביפין ג'ושי.