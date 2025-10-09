ברקע החתימה על הסכם הפסקת המלחמה ושחרור החטופים משבי חמאס, על פי המידע שיש בידי ישראל ישנם כ-20 חטופים חיים, ועוד 28 חטופים שהוגדרו כחללים. מדובר בהערכה כך שייתכן כי המספרים ישתנו ככל שהתמונה תתבהר לקראת תחילת העסקה.
על פי המידע שיש בידי ישראל, זו רשימת החטופים החיים שיחזרו לישראל. ראוי לציין כי יש לקחת את המידע בערבון מוגבל, שכן בחודשים האחרונים מלבד התבטאויות מעורפלות של הנשיא טראמפ, ישראל לא עדכנה במידע הרשמי בו היא מחזיקה.
1. אלקנה בוחבוט.
2. בר קופרשטיין.
3. מקסים הרקין.
4. שגב כלפון.
5. זיו ברמן.
6. גלי ברמן.
7. איתן הורן.
8. אריאל קוניו.
9. דוד קוניו.
10. איתן מור.
11. מתן אנגרסט.
12. נמרוד כהן.
13. אבינתן אור.
14. אלון אהל.
15. יוסף חיים אוחנה.
16. מתן צנגאוקר.
17. אביתר דוד.
18. גיא גלבוע-דלאל.
19. עומרי מירן.
20. רום ברסלבסקי.
21. תמיר נמרודי.
22. ביפין ג'ושי.
שירי מנתניה
כפרות עליהם!!!!!!!!!!!17:29 09.10.2025
אתם כאלה עצלנים
אם הייתם רציניים הייתם מעלים כתבה שבה יש מידע על כל אחד מ-20 החטופים גיל יישוב אירוע החטיפה. אבל למה שתעשו את זה ? את הקליק בייט שלכם קיבלתם17:44 09.10.2025
איתן
כל המציל נפש לא שכח מה זה להיות יהודי17:41 09.10.2025
שירי מנתניה
כפרות עליהם!!!!!!!!!!!17:29 09.10.2025
