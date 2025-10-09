לאה ושמחה גולדין הוריו של הדר גולדין הי"ד שנפל בצוק איתן לפני 11 שנים וגופתו מוחזקת ברצועה, אמרו כי ישראל צריכה לחפש את גופות החטופים בעצמה

ההודעה המלאה: "המלחמה הזאת נולדה לפני 11 שנה, כשהוחלט להשאיר חטופים מאחור בעזה. הדר שלנו מסמל נחישות לניצחון אמיתי, ועד שלא יושב אנחנו עוד במערכה. יש לישראל 28 חטופים חללים בלי פתרון ואנחנו עומדים על המשמר. אנחנו קוראים לממשלת ישראל להכניס צוותי חיפוש ולהשיב את כולם לפני שחמאס מקבל כל תמורה".

מוקדם יותר בפורום "בוחרים בחיים" של המשפחות השכולות ונפגעי הטרור, הביעו דאגה רבה מהעסקה שנחתמה הלילה בין ישראל לארגון הטרור הרצחני חמאס, ואומרים כי ישראל הכשירה הלילה את הקרקע לטבח הבא.