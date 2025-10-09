בפורום "בוחרים בחיים" של המשפחות השכולות ונפגעי הטרור, מביעים הבוקר דאגה רבה מהעסקה שנחתמה הלילה בין ישראל לארגון הטרור הרצחני חמאס: "זהו הסכם כניעה לטרור"

בפורום "בוחרים בחיים" של המשפחות השכולות ונפגעי הטרור, מביעים הבוקר דאגה רבה מהעסקה שנחתמה הלילה בין ישראל לארגון הטרור הרצחני חמאס, ואומרים כי ישראל הכשירה הלילה את הקרקע לטבח הבא.

גורמים בפורום מסרו לסרוגים: "ממשלת ישראל קבעה הלילה שדם ילדינו זול. אותם מחבלים שרצחו את ילדינו ואת יקירינו, שדמם עדיין זועק מן האדמה, ייצאו לחופשי, כאילו יש הבדל בינם לבין רוצחי הנוחב'ות שאת רוצחי יקירנו ניתן לשחרר".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: מטה משפחות החטופים)

הם הוסיפו כי "במקום להבטיח שהטבח של ה־7 באוקטובר לעולם לא יחזור, הממשלה מכשירה את הקרקע לטבח הבא. במקום לתקן את כישלון אוסלו, היא חותמת על אוסלו ב'. במקום ללמוד מהאסון של עסקת שליט היא מקדמת "עסקת שליט ב' על סטרואידים", שמחזירה את הטרור לרחובות ומפקירה את דמם של אזרחי ישראל".

"עם ישראל לא ישכח ולא יסלח למי שמפקיר את ביטחונו. ההסכם הזה הוא הסכם של כניעה. אנחנו, המשפחות השכולות ונפגעי הטרור, נמשיך לזעוק: דמם של ילדינו אינו הפקר".