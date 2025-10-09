בפורום "בוחרים בחיים" של המשפחות השכולות ונפגעי הטרור, מביעים הבוקר דאגה רבה מהעסקה שנחתמה הלילה בין ישראל לארגון הטרור הרצחני חמאס, ואומרים כי ישראל הכשירה הלילה את הקרקע לטבח הבא.
גורמים בפורום מסרו לסרוגים: "ממשלת ישראל קבעה הלילה שדם ילדינו זול. אותם מחבלים שרצחו את ילדינו ואת יקירינו, שדמם עדיין זועק מן האדמה, ייצאו לחופשי, כאילו יש הבדל בינם לבין רוצחי הנוחב'ות שאת רוצחי יקירנו ניתן לשחרר".
הם הוסיפו כי "במקום להבטיח שהטבח של ה־7 באוקטובר לעולם לא יחזור, הממשלה מכשירה את הקרקע לטבח הבא. במקום לתקן את כישלון אוסלו, היא חותמת על אוסלו ב'. במקום ללמוד מהאסון של עסקת שליט היא מקדמת "עסקת שליט ב' על סטרואידים", שמחזירה את הטרור לרחובות ומפקירה את דמם של אזרחי ישראל".
"עם ישראל לא ישכח ולא יסלח למי שמפקיר את ביטחונו. ההסכם הזה הוא הסכם של כניעה. אנחנו, המשפחות השכולות ונפגעי הטרור, נמשיך לזעוק: דמם של ילדינו אינו הפקר".
יהודה ישראל
מה זה משנה אוסלו ב' או אוסלו ג' הדבר הכי חשוב זה שסמוטריץ עדיין שר אוצר עם רכב שרד ומאבטחים צמודים זה הדבר החשוב ביותר כרגע העיקר שהוא בממזרותו הגדולה...
מה זה משנה אוסלו ב' או אוסלו ג' הדבר הכי חשוב זה שסמוטריץ עדיין שר אוצר עם רכב שרד ומאבטחים צמודים זה הדבר החשוב ביותר כרגע העיקר שהוא בממזרותו הגדולה סיפק לעצמו את תאוותו הבלתי נשלטת לכבוד ושררה זה הדבר הכי חשוב עכשיו לסמוטריץ ולרבנים שלו לא ארץ ישראל ולא עם ישראל ובטח שלא תורת ישראל מעניינים אותוהמשך 09:15 09.10.2025
דמגוגיה רקובה!ללא שחרור מחבלים,אין שחרור חטופים!מתווה טראמפ-נתניהו מנטרל לגמרי את חמאס בכל הנושאים-פירוק מנשקו, פירוז עזה, ועוד!
דמגוגיה רקובה!ללא שחרור מחבלים,אין שחרור חטופים!מתווה טראמפ-נתניהו מנטרל לגמרי את חמאס בכל הנושאים-פירוק מנשקו, פירוז עזה, ועוד!09:26 09.10.2025
