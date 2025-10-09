בצה"ל הודיעו כי החלו בהכנות לקראת מימוש עסקת החטופים עם ארגון הטרור חמאס: "צה"ל ממשיך להיות פרוס במרחב ולהיערך לכל התפתחות מבצעית"

הודעת דובר צה"ל: "בהמשך להנחיות הדרג המדיני ובהתאם להערכת המצב, צה"ל החל בהיערכות מבצעית לקראת מימוש ההסכם ובתוך כך מבצע הכנות ונוהל קרב למעבר לקווי היערכות מותאמים בזמן הקרוב. צה"ל ממשיך להיות פרוס במרחב ולהיערך לכל התפתחות מבצעית".

במהלך הלילה דובר צה"ל בירך על ההגעה להסכם החטופים עם ארגון הטרור חמאס: "צה"ל מברך על ההגעה להסכם להחזרת החטופים אשר נחתם הלילה. במהלך הערכת מצב שבוצעה הלילה, הרמטכ"ל הנחה את כלל הכוחות, בחזית ובעומק, להערך בהגנה חזקה ולהיות מוכנים לכל תרחיש. הערכות הכוחות תתבצע בהתאם להנחיות הדרג המדיני ושלבי ההסכם תוך אחריות ושמירה על ביטחון חיילנו.