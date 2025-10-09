דובר צה"ל בירך על ההגעה להסכם החטופים ארגון הטרור חמאס: "הרמטכ"ל הנחה להערך להובלת המבצע להשבת החטופים הצפוי ברגישות ובמקצועיות".

במהלך הלילה (בין רביעי לחמישי) דובר צה"ל בירך על ההגעה להסכם החטופים עם ארגון הטרור חמאס: "הרמטכ"ל הנחה להערך להובלת המבצע להשבת החטופים הצפוי ברגישות ובמקצועיות".

ההודעה המלאה: "צה"ל מברך על ההגעה להסכם להחזרת החטופים אשר נחתם הלילה. במהלך הערכת מצב שבוצעה הלילה, הרמטכ"ל הנחה את כלל הכוחות, בחזית ובעומק, להערך בהגנה חזקה ולהיות מוכנים לכל תרחיש. הערכות הכוחות תתבצע בהתאם להנחיות הדרג המדיני ושלבי ההסכם תוך אחריות ושמירה על ביטחון חיילנו.

עוד באותו נושא הסבל ייגמר: נחתם רשמית הסכם לשחרור כל החטופים תוך ימים 02:27 | יאיר אמר 17 0 😀 👏

"במקביל, הרמטכ"ל הנחה להערך להובלת המבצע להשבת החטופים הצפוי ברגישות ובמקצועיות. צה"ל ימשיך לפעול למימוש מטרות המלחמה ולהגנה על אזרחי מדינת ישראל בכל החזיתות.(צילום: מטה משפחות החטופים".