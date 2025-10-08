ישראל וחמאס הגיעו להסכם חסר תקדים, במסגרתם יבוצע שלב א' של תוכנית טראמפ לסיום המלחמה בעזה. כלל החטופים ישוחררו תוך ימים, גם חמאס אישר פומבית את ההגעה להסכם.

המשא ומתן במצרים התקדם בקצב מהיר מהמצופה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה אישרו רשמית כי נחתם הסכם על שלב א' לעסקת טראמפ לסיום המלחמה. החטופים צפויים להשתחרר תוך ימים בודדים.

ההסכם, שנרקם בתיווך מצרים, קטאר וטורקיה, מסמן את השלב הראשון בתוכנית רחבת ההיקף שמטרתה להביא להפסקת אש ממושכת ולסדר אזורי חדש. על פי גורמים אמריקאים, שחרור החטופים יחל כ-72 שעות לאחר שהקבינט המדיני-ביטחוני בישראל יאשר את ההסכם, כאשר על פי הודעת ראש הממשלה הדבר יתרחש מחר, מוקדם ככל הניתן.

דברי הנשיא טראמפ

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, היה הראשון לחשוף את דבר ההסכם ברשתות החברתיות:

"אני גאה מאוד להכריז שישראל וחמאס אישרו וחתמו על השלב הראשון בתוכנית השלום שלנו. משמעות הדבר היא שכל החטופים ישוחררו בקרוב מאוד, וישראל תסיג את כוחותיה לקו שהוסכם עליו — בצעד ראשון לקראת שלום חזק, יציב ונצחי. כל הצדדים יזכו ליחס הוגן! זהו יום גדול לעולם הערבי והמוסלמי, לישראל, לכל המדינות הסובבות, ולארצות הברית של אמריקה. אנו מודים למתווכים מקטר, מצרים וטורקיה שעבדו איתנו כדי להפוך את האירוע ההיסטורי הזה למציאות. ברוכים עושי השלום!"

נתניהו: “יום גדול לישראל”

ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר את ההגעה להסכם ואמר כי הממשלה תתכנס מחר לאישורו:

"יום גדול לישראל. אכנס מחר את הממשלה כדי לאשר את ההסכם ולהחזיר את כל חטופינו היקרים הביתה. אני מודה לחיילי צה"ל הגיבורים ולכל כוחות הביטחון שבזכות אומץ ליבם והקרבתם הגענו ליום הזה. אני מודה מעומק ליבי לנשיא טראמפ ולצוותו על התגייסותם למשימה קדושה זו של שחרור חטופינו. בעזרת השם, יחד נמשיך להשגת כל מטרותינו והרחבת השלום עם שכנינו."

חמאס מאשר: “הגענו להסכם שמסיים את המלחמה”

גם בצד הפלסטיני אישרו רשמית את ההגעה להסכם. בהודעת ארגון הטרור חמאס נמסר:

"הגענו להסכם שמסיים את המלחמה, מוביל לנסיגת צה"ל מעזה, להכנסת סיוע הומניטרי ול'החלפת שבויים'."