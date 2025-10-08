בתגובה לתיעוד חגיגות שחרור העריקים מכלא 10 תקף לפיד את בני המגזר החרדי וכתב: "האנשים האלה חולבים את הציבור המשרת. בממשלה הבאה לא יקבלו שקל מהמדינה"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד גינה הערב (רביעי) את הסרבנות לשירות בצה"ל, זו שמגיעה מצד המגזר החרדי.

על רקע תיעוד מבני ברק שהופץ ובו נראים רבים מבני המגזר החרדי מלווים בשירת "בשלטון הכופרים אין אנו מאמינים", את העריקים ששוחררו ממעצר בכלא 10, תקף לפיד את החוגגים.

בציוץ שהעלה לרשת X כתב: "הסרבנות המאורגנת הזאת פשוט לא יכולה להימשך. האנשים האלה חולבים את הציבור המשרת ומסיתים נגדו. שרים שקוראים לעצמם ציונים צריכים לדרוש חקירה וכתבי אישום נגדם."

בסיום דבריו הודיע לפיד: "בממשלה הבאה כולם יתגייסו, מי שלא, לא יקבל שקל מהמדינה."