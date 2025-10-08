שר החוץ בחריפות נגד צרפת: “מקרון מנסה להפנות את הזרקור מבעיותיו הפנימיות – על חשבון ישראל. שום הסדר בעזה לא ייעשה בלי הסכמת ישראל”

שר החוץ גדעון סער תקף היום את יוזמתה החדשה של ממשלת צרפת.

לדבריו: “יוזמתה החדשה של ממשלת צרפת, בעיתוי הרגיש של המו״מ בשארם א שייח׳, מיותרת ומזיקה כקודמותיה. אנו רואים זאת כניסיון נוסף של הנשיא מקרון להסיט את תשומת הלב מבעיותיו הפנימיות על חשבונה של ישראל. אני מקווה שהמהלך הנוכחי של ממשלת צרפת לא יפגע במשא ומתן הקריטי לשחרור החטופים, כפי שכבר קרה בעבר.”

סער הוסיף: “העובדה ש‘הצהרת ניו-יורק’ קיבלה בהזמנות למפגש מעמד דומה לתוכנית טראמפ מהווה עדות לניסיון לשבש את יישום תוכנית טראמפ. הזמנת ממשלות עוינות במופגן לישראל כמו ממשלת סאנשז לדון בענייניה – מקוממת במיוחד.”

“המשתתפים יכולים לדון כמובן כאוות נפשם בכל נושא – אבל אין הסדרים בעזה שיגובשו ללא הסכמת ישראל. הצביעות הצרפתית מדהימה במיוחד לנוכח העובדה שצרפת טבעה את העקרון ‘עתיד אוקראינה לא יכול להיות מוכרע בלי אוקראינה’. עוד דוגמה לסטנדרטים כפולים.”

את דבריו חתם סער במסר חד וברור: “היום אנחנו מבהירים: nothing about Israel without Israel״.