חוליית מחבלי חמאס ניסתה לתקוף מגנן של צה"ל במרכז רצועת עזה, כשכוחות צוות הקרב של חטיבת גולני תקפו חיסלו חלק מהם ופתחו בסריקות אחרי המחבלים הנותרים באזור. לא דווח על נפגעים בקרב החיילים

אירוע חריג בזמן הפסקת האש: חוליית מחבלי חמאס ניסתה לתקוף מוצב של צה"ל במרכז רצועת עזה, כשהכוחות פתחו באש לעברם. לפי הדיווחים, 3 מהמחבלים חוסלו, והיתר נמלטו מהאזור. בתיעוד שפורסם נראה כי אמצעי לחימה אותרו על חוליית המחבלים, ביניהם קלאצ'ניקובים וטילי RPG.

מדובר צה"ל נמסר כי "מוקדם יותר היום, כוחות צוות הקרב של חטיבת גולני הפועלים במרחב העיר עזה זיהו מספר מחבלים בדרכם לפגוע בכוחות צה"ל ששהו במרחב. כוחות צוות הקרב, בשיתוף פעולה עם כוחות חיל האוויר תקפו וחיסלו מספר מהמחבלים".

עוד נאמר כי "הסריקות אחר המחבלים הנוספים נמשכות בשעה זו. לא היו נפגעים לכוחותינו באירוע". בסיכום צה"ל הבהיר כי "כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה, במטרה להגן על אזרחי מדינת ישראל".