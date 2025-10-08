פלגה היחידה מחוץ לקואליציה שלא שללה ישיבה עם נתניהו מדגישה: “נשב רק עם ציונים – ימין, שמאל או מרכז – כדי להציל את ישראל ממלחמת הגושים”

בעקבות פגישת ראשי גוש השינוי, בני גנץ, יאיר לפיד, אביגדור ליברמן, נפתלי בנט וגדי איזנקוט, שבה דנו בהמשך פעולתם להחלפת הממשלה, פרסמה מפלגת המילואימניקים של יועז הנדל תגובה חריפה הקוראת לשבור את שיטת “מלחמת הגושים” ולבנות ממשלה ציונית רחבה.

בהודעת המפלגה נכתב: “אנחנו שנתיים למלחמה, חייבים לצאת ממנה עם חלופה למה שראינו פה. ממשלה ציונית.

מלחמת הגושים הוכיחה פעם אחר פעם מאז 2019 שהיא משאירה אותנו במקום, מפרקת אותנו מבפנים.

כדי להציל את ישראל, אסור לנו לתת למפלגות להסליל שוב את האזרחים לבחור בין ממשלות הנשענות בהכרח על מפלגות לא ציוניות.”

במפלגה הדגישו כי בכוונתם להיות לשון המאזניים בהקמת כל ממשלה עתידית, ולדרוש הקמת ועדת חקירה ממלכתית טרם הקמת הממשלה, לצד קידום עקרון גיוס שווה לכולם.

בניגוד לשאר סיעות האופוזיציה, “המילואימניקים” היא המפלגה היחידה שמצהירה כי אינה שוללת ישיבה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, אך מבהירה כי היא שוללת ישיבה עם מפלגות אנטי-ציוניות בלבד. לדבריהם, “הקו האדום שלנו הוא לא ימין או שמאל – אלא ציונות ואחריות.”

המפלגה מבקשת למצב עצמה ככוח מאחד בין המחנות, במטרה לדחוף את המערכת הפוליטית לעבר ממשלת אחדות ציונית רחבה שתשקף אחריות לאומית ולא זהות מגזרית.