בכיר ישראלי אמר לרשת "אל-חדת'" כי הצדדים "מתקרבים בזהירות להשלמת השלב הראשון של הסכם עזה", אך ציין כי "אנחנו מבקשים לתקן את מפת הנסיגה". במקביל בכיר אמריקני אמר כי המו"מ "בשלב קריטי"

בדרך לעסקה? עם התקדמות היום השני לשיחות בין נציגי ישראל וחמאס במצרים, בכיר ישראלי אמר היום (רביעי) לראשת "אל-חדת'" הסעודית כי הם מתקרבים להשלמת הסיכומים על השלב הראשון של עסקת החטופים. לפי הגורם, ישראל מבקשת לשנות את מפות הנסיגה במהלך השלב הראשון.

"הצדדים מתקרבים בזהירות להשלמת השלב הראשון של הסכם עזה. אנחנו מבקשים לתקן את מפת הנסיגה בשלב הראשון של ההסכם" אמר הבכיר. לדבריו, "לעמדה הערבית יש משקל חסר תקדים בכל הסכם על עזה. טראמפ מפעיל לחץ גדול להשלמת השלב הראשון".

במקביל, בכיר אמריקני אמר לרשת "סקיי ניוז" בשפה הערבית כי "ארה"ב אופטימית לגבי האפשרות להגיע להסכם בזמן הקרוב. הדיונים הטכניים בשארם א-שייח נמצאים כעת בשלב קריטי".