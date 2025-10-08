לאחר שדווח כי שיחת ההתנצלות של בנימין נתניהו לראש ממשלת קטאר הוכתבה על ידי האמריקנים, בלשכת רה"מ הכחישו את הטענות: "מדובר בפייק ניוז. הדברים נקבעו בהתייעצות עם צוותו המקצועי בלבד"

בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו הכחישו את הדיווח שפורסם היום (רביעי) באתר "פוליטיקו", לפיו שיחת ההתנצלות לקטאר הוכתבה על ידי האמריקנים – כשנציג קטארי שהה בבית הלבן כדי לפקח על תוכן השיחה. לטענת הלשכה, דברי נתניהו נקבעו רק על ידי ישראל.

"מדובר בפייק ניוז. דברי ראש הממשלה נתניהו בשיחתו עם ראש ממשלת קטאר נקבעו על ידי ראש הממשלה בהתייעצות עם צוותו המקצועי בלבד" נאמר בהודעת לשכת נתניהו. "ביחס לגורם הקטארי, זה נכח רק במהלך השיחה בהזמנת הצוות האמריקני, ולא היה שום קשר עם הצוות הישראלי".

כאמור, הבוקר דווח באתר "פוליטיקו" האמריקני כי הבית הלבן הכתיב את נוסח ההתנצלות של נתניהו בפני ראש ממשלת קטאר, שהועברה בשבוע שעבר בשיחה שנערכה בין שני המנהיגים לפני הפגישה של נתניהו עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. לפי הדיווח, נציג מטעם ממשלת קטאר נכח בחדר הסגלגל בזמן השיחה, כדי לוודא שנתניהו לא שינה את הניסוח שניתן לו על ידי האמריקנים.