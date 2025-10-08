צה"ל מאפשר את הסרת קרונות המיגון בקו אשקלון–שדרות לאחר שיפור במצב הביטחוני בצפון הרצועה, מה שיאפשר חזרת הרכבת לפעילות מלאה בדרום.

צה"ל הודיע הבוקר (רביעי) על צעד משמעותי נוסף בשיקום מרקם החיים האזרחי בעוטף עזה – הורדת קרונות המיגון שהוצבו על קו הרכבת אשקלון–שדרות.

בהודעת דובר צה"ל נמסר כי בהתאם להערכת המצב המבצעית, ולאחר פעילות נרחבת של כוחות צה"ל בפיקוד הדרום במרחב צפון הרצועה, הוחלט לאפשר בתיאום עם רכבת ישראל את הסרת קרונות המיגון שהוצבו בינואר האחרון. הצעד יאפשר את פתיחת הקו במלואו והחזרת תנועת הרכבות לשגרה מלאה לראשונה מאז תחילת המלחמה באוקטובר 2023.

בצה"ל מדגישים כי ההחלטה התקבלה לאחר נוהל קרב סדור והערכת מצב ייעודית, לאור השמדת תשתיות הטרור במרחב בית חאנון, שממנו נשקף בעבר איום ירי ישיר לעבר המסילות. "הודות לפעילות הכוחות שהשמידו את התשתיות מעל ומתחת לקרקע וחיסלו את המחבלים, המרחב איננו מצוי עוד תחת איום ירי ישיר", נמסר.

קרונות המיגון, שהוצבו על אחת המסילות כדי להגן מפני ירי, צמצמו את מספר הרכבות שפעלו בקו. כעת, עם הסרתם, צפויה הרכבת לחזור לפעילות מלאה, צעד שמוגדר בצה"ל כ"חיוני לשיקום הנגב המערבי ולחיזוק תחושת הביטחון של תושביו".

בצה"ל מציינים כי המהלך משתלב עם צעדים נוספים לצמצום שטחים צבאיים סגורים באזור ולהחזרת תושבי העוטף לבתיהם. "הרכבת היא תשתית לאומית אסטרטגית, ואנו פועלים להשבתה בצורה הבטוחה והמיטבית ביותר", נכתב בהודעה.