מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור ומפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, החליטו על הקמת צוות מומחים, בהובלת מח"ט 5, אל"ם י׳, לבחינת נסיבות התאונה המבצעית, אשר התרחשה אתמול (ג׳), במרחב לחימה בדרום רצועת עזה.
בתאונה המבצעית נפצעו שלושה לוחמי צה״ל במילואים, מהם שניים קשה ואחד בינוני, כתוצאה מפיצוץ רימון צה״לי.
נזכיר, כי אתמול נפצעו שלושה לוחמי צה"ל בעקבות פיצוץ רימון צה"לי במוצב בעיר חאן יונס שבדרום הרצועה.
