שיחות המשא ומתן לשחרור החטופים והפסקת המלחמה התחדשו הבוקר בהרכב חדש, נשיא מצרים אופטימי, היערכות ראשונית להגעתו של נשיא ארה"ב לישראל, החמאס מציב תנאי כי ברגותי יעמוד בראש רשימת המשתחררים. כל הפרטים:

השיחות בקהיר התחדשו הבוקר וגם משלחת של האסלאמי והחזית העממית הצטרפו למשא ומתן וזאת לאחר שהודיעו כי לא יקבלו את התכנית של הנשיא טראמפ.

אם כן בשארם א-שייח' הפגישה מתקיימת בנוכחות: סטיב ויטקוף, ג'ארד קושניר, רון דרמר, ראש המודיעין המצרי, ראש המודיעין הטורקי ושר החוץ הקטארי. הנציגים האמריקנים הודיעו כי לא יזוזו משארם א- שייח' עד שישתחררו כל החטופים.

ארגון הטרור חמאס הציב את המחבל מרואן ברגותי בראש סדר העדיפויות לשחרור מהכלא במסגרת העסקה.

עם זאת, מוקדם יותר, נשיא מצרים א-סיסי שידר אופטימיות ומסר כי השיחות מתנהלות באופן חיובי ואף קרא לנשיא טראמפ להשתתף בחתימה על הסכם הפסקת אש בעזה אם המשא ומתן יצליח. בעקבות זאת בישראל החלה היערכות ראשונית לאפשרות כי הנשיא דונלד טראמפ יגיע לארץ אם תחתם עסקה לשחרור החטופים.

השיחות נותנות את אותותיהם ומשרד הבריאות הפלסטיני בעזה הודיע כי נרשמו 8 הרוגים ו-61 פצועים ביממה האחרונה ברצועה. זהו מספר ההרוגים הנמוך ביותר מזה כמה חודשים. אתמול לא דווח על הרוגים ברצועת עזה ואילו שלשלום דווח על 21.