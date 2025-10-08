שרים ובכירים מהארץ והעולם לקחו חלק בצעדת היובל להתיישבות, יחד עם אלפי אזרחים

אלפים משתתפים היום (ד') בצעדת הריבונות בשומרון, המציינת 50 שנה לחידוש ההתיישבות באזור. הצעדה מתקיימת במסלול ההיסטורי לעבר תחנת הרכבת בסבסטיה – המקום שבו, לפני חצי מאה, הונח היסוד להתיישבות היהודית החדשה בשומרון בידי מייסדי גוש אמוני.

בראש הצועדים צעדו שר האוצר בצלאל סמוטריץ’, שרת החדשנות גילה גמליאל וראש מועצת שומרון יוסי דגן. בעצרת המרכזית משתתפים ותיקי גוש אמונים, אישי ציבור ותושבי האזור. את האירוע מלווים הופעות של הזמרים עקיבא, ביני לנדאו וישי לפידות, ומתחם פעילויות לילדים ומשפחות.

השר סמוטריץ’ אמר: “חמישים השנה הבאות הן בסימן ריבונות. אחרי שבנינו והתיישבנו – עלינו לקבע זאת לנצח נצחים. זהו דור של חלוצים וגיבורים שממשיכים לאחוז באדמת הארץ.”

ראש המועצה יוסי דגן הוסיף: “האלפים שצועדים כאן היום מבטאים אמירה ברורה – מרוח גוש אמונים נביא ריבונות מלאה ביהודה ושומרון. מתוך אתגרי הזמן הזה, אנחנו בונים ומנצחים.”

השרה גילה גמליאל ציינה: “זו זכות עצומה לצעוד כאן. היעד שלנו הוא מיליון תושבים בשומרון – ולממש את הריבונות הלכה למעשה. בעזרת ה' ובעזרת הנהגה נחושה נמשיך לקדם את חזון ההתיישבות.”