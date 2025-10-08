סגן השר אלמוג כהן תקף את יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, לאחר שהאחרון קרא לתושבי ישראל לשהות בסמוך למרחבים מוגנים: "תתאפס על עצמך"

לאחר שגם הבוקר (רביעי) יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן קרא שוב לאזרחים לשהות ליד מרחבים מוגנים בחג, סגן השר אלמוג כהן תוקף אותו על כך.

כהן כתב: "אביגדור ליברמן, שר הבטחון לשעבר, ממשיך לשחק בבטחון המדינה. לאחר שאיש לא ספר אותו בפעם הקודמת, עכשיו מגיע טייק 2 עם ניחוח הפקרות מוגברת- והכל במטרה לפגוע בבטחון המדינה.

הרצון שלו להתבלט בגוש עבאס-בנט פוגעת בבטחון ילדינו ולא בפעם הראשונה, גם באם היה המידע נכון, איזה ערך יש בהכנסת אזרחי המדינה לפאניקה בהחלטות אופרטיביות שמתקבלות ע״י גורמי מקצוע (פקע״ר)?"

עוד הוא תקף אותו: "אביגדור, תתאפס על עצמך ותחדול מהאמירות חסרות האחריות הללו מיד!".

נזכיר כי בדברים שאמר בראיון בכאן רשת ב', התריע ליברמן מפניי מתקפה איראנית וקרא לאזרחי ישראל לשהות בסמיכות למרחבי מוגנים.

בתגובה, במערכת הביטחון זעמו על כך. גורם ביטחוני בכיר מסר: "ליברמן משייט בחלל כעב"מ שהופרד מחללית האם, מנותק כל קשר ומידע, ופולט להג חסר שליטה. הניסיון שלו להפחיד את הציבור בישראל בנושא איראן כדי לקבל תשומת לב, במסגרת מאבק ההתבלטות בין ראשי האופוזיציה, מעורר רחמים ודאגה כאחד".

בתגובה, כתב ליברמן: "אם חללית האם הייתה מקשיבה ל"עב"מ" – לא היינו מקבלים את טבח השבעה באוקטובר"