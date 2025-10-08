ראשי מפלגות האופוזיציה יאיר לפיד ויאיר גולן, הודיעו כי הם עסקו היום בתיאום מהלכים להפלת הממשלה כבר במושב החורף הקרוב והקמת ממשלת תיקון וריפוי בישראל

ראשי מפלגות האופוזיציה יאיר לפיד ויאיר גולן, נפגשו היום (רביעי), וכעת בסיום הפגישה הם הוציאו הודעת סיכום על פרטי הפגישה.

בהודעה נכתב: "ראשי מפלגות האופוזיציה סיימו לפני זמן קצר מפגש תיאום. המפגש עסק בתיאום מהלכים להפלת הממשלה כבר במושב החורף הקרוב והקמת ממשלת תיקון וריפוי בישראל. ראשי המפלגות קראו למימוש תוכנית הנשיא טראמפ להשבת כל 48 החטופים והחטופה, והדגישו את הצעתם לרשת ביטחון לעסקה".

כתבת חדשות 12, דפנה ליאל חשפה היום כי במקביל לפגישה הבוקר, מתח חבר הכנסת גדי איזנקוט ביקורת חריפה על מצב הגוש. לדבריו, "מצד אחד יש מחנה מלוכד מאוד, ומהצד השני – אלטרנטיבה מפוצלת עם ארבעה או חמישה ראשים, שכל אחד מהם רואה את עצמו כמועמד לראשות הממשלה". איזנקוט הוסיף כי "כרגע אין רעיון מאחד ואין הבנה מי ינהיג את הגוש".