ראשי מפלגות האופוזיציה יאיר לפיד ויאיר גולן, נפגשו היום (רביעי), וכעת בסיום הפגישה הם הוציאו הודעת סיכום על פרטי הפגישה.
בהודעה נכתב: "ראשי מפלגות האופוזיציה סיימו לפני זמן קצר מפגש תיאום. המפגש עסק בתיאום מהלכים להפלת הממשלה כבר במושב החורף הקרוב והקמת ממשלת תיקון וריפוי בישראל. ראשי המפלגות קראו למימוש תוכנית הנשיא טראמפ להשבת כל 48 החטופים והחטופה, והדגישו את הצעתם לרשת ביטחון לעסקה".
כתבת חדשות 12, דפנה ליאל חשפה היום כי במקביל לפגישה הבוקר, מתח חבר הכנסת גדי איזנקוט ביקורת חריפה על מצב הגוש. לדבריו, "מצד אחד יש מחנה מלוכד מאוד, ומהצד השני – אלטרנטיבה מפוצלת עם ארבעה או חמישה ראשים, שכל אחד מהם רואה את עצמו כמועמד לראשות הממשלה". איזנקוט הוסיף כי "כרגע אין רעיון מאחד ואין הבנה מי ינהיג את הגוש".
חיים
שירי מנתניה
אייזנקוט רוצה להיות המנהיג? אז, שיגיד שהוא רוצה להיות המנהיג ולא יבלבל את המוח שיש בעיה לגוש. מה הבעיה שראשי מפלגות, שואפים להיות ראש ממשלה? מה רע בזה? למה, האופוזיציה צריכה בכלל להיות מלוכדת? ועם אותו רעיון מאחד? ואיך אפשר בכלל להפיל ממשלה בלי רחב סילמן הזונה? יש 68 ח"כ, שדבוקים לכסאותיהם עם דבק מגע.המשך 12:53 08.10.2025
ציקי
רק להבין , מה הקשר בין בנט וליברמן לגולן , חוץ מרצון להפיל את תניחו מה המשותף ביניהם? הם בשני הקצוות13:29 08.10.2025
חיים
שירי מנתניה
אייזנקוט רוצה להיות המנהיג? אז, שיגיד שהוא רוצה להיות המנהיג ולא יבלבל את המוח שיש בעיה לגוש. מה הבעיה שראשי מפלגות, שואפים להיות ראש ממשלה? מה רע בזה? למה, האופוזיציה צריכה בכלל להיות מלוכדת? ועם אותו רעיון מאחד? ואיך אפשר בכלל להפיל ממשלה בלי רחב סילמן הזונה? יש 68 ח"כ, שדבוקים לכסאותיהם עם דבק מגע.המשך 12:53 08.10.2025
שמאלן ארור
בסדררררררר תיפעל תיפעלו נו באמת משעמם לך הבחירות יהיו בזמן ועוד פעם ביבי יבחר חרדלים רק עם נתניהו לא יעזור לכם כלום חחחחחח הם מדברים ברברברברבר בסוף נישארים כמו חתולים...
בסדררררררר תיפעל תיפעלו נו באמת משעמם לך הבחירות יהיו בזמן ועוד פעם ביבי יבחר חרדלים רק עם נתניהו לא יעזור לכם כלום חחחחחח הם מדברים ברברברברבר בסוף נישארים כמו חתולים שרעבים לאוכל מה לא נופל לכם האסימן או ימלכם באמת בעייה תעו סקרים בקרים נעלים יש רק אחד ויחיד המחסל הוא יחיד במיוחדהמשך 12:42 08.10.2025
