עידו בן דב משיק את הסינגל "עם שחר", שיר אישי ומרגש המבוסס על סיפורו של חברו הקרוב שנפצע במלחמה, ומתאר את אתגרי ההתמודדות עם פציעה, טראומה וזוגיות בצל השבר

עידו בן דב משיק סינגל חדש ומרגש במיוחד עם מסר חשוב – "עם שחר", שיר אישי ונוגע ללב שמדבר מנקודת מבט של חברו הטוב והקרוב לעידו, שחר. השיר עוסק בחייהם של פצועי המלחמה והלומי הקרב, ובאתגרים שהם חווים כשהם מנסים לשוב למסלול החיים – ובמיוחד, לשמור על מערכות היחסים והאהבה בתוך כל הכאב.

האזינו לשיר: "עם שחר" של עידו בן דב

השיר נכתב בהשראת סיפורו של שחר – חבר קרוב של עידו, שנפצע במלחמה וכל חייו השתנו. הפציעה הביאה איתה מציאות חדשה לגמרי: התמודדות עם מגבלות חדשות, ובעיקר – מבחן למערכת היחסים שלו עם זוגתו שנאלץ להתעצב מחדש. "עם שחר" מביא קול כן וחשוף, מנקודת מבט של מי שנפצע, על הדרך המורכבת בה זוגיות נדרשת להחזיק מעמד אל מול שבר גדול.

השורה "מאז אותה שבת אני טעון כמו אקדח" משקפת את הכאב, העוצמה והמתח הפנימי של מי שחי עם הפציעה – ומזכירה שכל יום הוא מאבק של אהבה וזוגיות לצד טראומה.

זהו שיר על אהבה ועל הקשיים, על הפחדים, וגם על התקווה. בעיצומה של תקופה בה החברה הישראלית מתמודדת עם פצעים פתוחים, עידו בן דב מציב זרקור על הסיפור הפחות מדובר – ההתמודדות האישית והזוגית של מי שחוזרים מהחזית עם גוף או נפש פגועים. זהו מסר חשוב ומטלטל, תזכורת כואבת ומרגשת גם יחד.