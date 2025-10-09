טיול צפוני ביסוד המעלה: אחוזת דוברובין, סיפור חלוצים אמיץ ואגמון החולה המרהיב מחכים למטיילים באווירה של היסטוריה וטבע. חול המועד הוא ההזדמנות המושלמת לצאת ולטייל

באר מים עתיקה, כלים וריהוט משכבר הימים ושלט שאינו מעיד על מה שצפון בחובו של המקום קיבלו את פנינו באחוזת דוברובין בצפון, לצד אגמון החולה. הצצנו פנימה ומצאנו סיפור מדהים. בלב מטעי הפרי של יסוד המעלה, שוכנת פנינה היסטורית – אחוזת דוברובין. האחוזה, שגילה כבר למעלה מ-130 שנה, מהווה שילוב מושלם בין ישן וחדש.

מעט היסטוריה

יסוד המעלה נוסדה בשנת תרמ"ג (1883) על ידי יהודים ממזריץ', פולין, שמתוך אמונה וחזון באו למלא מצוות יישוב ארץ ישראל. הם בחרו להתיישב כאן על גדות אגם החולה. יהודים אלו, שעלו לשם עבודת האדמה, מצאו עצמם מתמודדים מול קשיי החיים באזור: הרעב, הבדידות, עבודת האדמה והאקלים שלא הכירו. הם למדו לבנות סוכות גומא משכניהם הבדואים ונאלצו לגור בבתי בוץ. שודדים, פורעים והאויב הנורא מכל – הקדחת – הכו בהם ללא רחמים.

אף על פי כן, בכוח האמונה והרצון, התמידו והצליחו להקים את המושבה ולהגשים חלומם. רבים מהם קיפחו את חייהם במלריה האיומה. משפחות רבות ביסוד המעלה איבדו 5, 6 ואף 12 ילדים למשפחה אחת, ובכל זאת נאחזו במקום. בשלב מסוים, הציע הברון רוטשילד לתושבי יסוד המעלה לנטוש את בתיהם ולעבור ליישוב חלופי "בריא" יותר. אנשי יסוד המעלה, שקנו את אדמותיהם בכספם, ניהלו דיון סוער על עתיד מושבתם, ובסיומו הודיעו: "לא הברון נתן ולא הברון הוא שייקח". הם סירבו להצעה ונאחזו בעקשנות בקרקע.

עקב קשיות עורפם, התרצה הברון והציע לבנות חמש חוות (בפועל נבנו שלוש, דוברובין היא האמצעית), שבהן ייושבו אנשים בעלי ידע בחקלאות שיעזרו לאנשי המושבה. במשך כמה שנים, משפחות שונות באו ועזבו את האחוזה, עד שהגיע אליה יואב דוברובין.

מי הוא אותו דוברובין?

יואב דוברובין היה סובוטניק שהתגייר ובחר באחת התקופות הקשות ביותר ליהודים להפוך ליהודי ולעלות לארץ. הוא הגיע ליסוד המעלה והשתכן באחוזה שנקראה על שמו בשנת 1909. היום, כשמסתובבים באחוזת דוברובין היפהפייה, קשה להאמין לסיפורים ולתיעוד במוזיאון על הקשיים, הביצות והמחלות שמהם סבלו דרי המקום.

באחוזה מוצגים תצוגה וארכיון של יסוד המעלה המתארים את תולדותיה; שחזור סביבת מגוריה של משפחת דוברובין – לרבות רהיטים, כלי אוכל ומטבח, תמונות וספרים של המשפחה; נפחייה אותנטית שהועברה בשלמותה מחצרו של נפח המושבה; עבודת קדרות – הדגמה חיה של עשיית כלים שימושיים, שריפתם בתנור ומכירתם במקום. כמו כן, מוצגות תערוכות מתחלפות. באתר מוקרן סרט חדש בכיכובו של גולן אזולאי המתאר את סיפורם של המתיישבים במשך מאה שנה. במקום יש גן ובאר אנטיליה. המוזיאון מקיים ימי עיון והרצאות בנושאי חקלאות והמושבות, הדרכה ליחידים ולקבוצות. טלפון: 04-6937371.

מזח הדייגים: עדות לסיפור אגם החולה

בפאתי יסוד המעלה נמצא מזח הדייגים של קיבוץ חולתה, עדות מוחשית וייחודית לסיפור אגם החולה והתבססות קיבוץ חולתה ככפר דייגים לצדו. המזח נזנח עם ייבוש האגם בשנת 1956, כוסה באדמה וכמעט נעלם מהעין. הקמת הפארק בחלק המזרחי של יסוד המעלה, ביוזמת המועצה המקומית, היוותה הזדמנות לגילוי המזח, לשימורו ולשילובו בפארק. העבודות כללו חשיפה, שימור וייצוב של המזח ושל קיר המגן שלו. המקום מקסים: תמונות משכבר הימים, קרפיון שהועלה ברשת, סיפור המזח ועוד.

איך מגיעים? כביש 90 בין ראש פינה לקריית שמונה, דרך המושבה.

אגמון החולה: פנינה אקולוגית עולמית

לא הרחק משם, באותו המרחב, שוכן אגמון החולה. עשרות אלפי עגורים וחסידות פוקדים בימים אלה את ישראל. סיור באגמון החולה מלמד על מערכת אקולוגית ייחודית, המהווה אחת מפנינות הטבע החשובות בישראל ונקודת עצירה מרכזית בנתיב הנדידה הבינלאומי של הציפורים. בתקופת המלחמה המשיכו אלפי עגורים להגיע לאגמון כחלק מנדידתם העונתית, ובימים אלה ניתן לצפות בהם במלוא הדרם.

האגמון, שאירח כ-400,000 מבקרים בשנה טרום המלחמה, מציע חוויה ייחודית של צפייה בכ-500 מיני ציפורים שונים שתועדו במקום. גולת הכותרת היא סיור בעגלת המסתור, הנכנסת לתוך מרחב מחייתם של הציפורים. אגמון החולה הוא סיפור הצלחה עולמי של שיקום אקולוגי, המהווה דוגמה ייחודית לשילוב בין שמירת טבע, תיירות אקולוגית וחקלאות.

מדי שנה, בין החודשים נובמבר למרץ, פוקדים את האגמון עשרות אלפי עגורים אפורים, המעניקים למבקרים מופע טבע מרהיב של להקות גדולות בתעופה, האכלה ודאייה מעל המים. העגורים, לצד מגוון עצום של בעלי חיים וציפורים נודדות, הפכו את האגמון לאחד מאתרי הצפרות החשובים בעולם ולאבן שואבת למטיילים, צלמי טבע וחובבי ציפורים מהארץ ומחו"ל. מהרו, פן תאחרו!

המלצה מיוחדת: הרחיפה 'להרגיש כמו ציפור'

מנהלת האתר, ענבר רובין, ממליצה על חווית הרחיפה 'להרגיש כמו ציפור'. במרכז המבקרים תוכלו ליהנות מחוויה מיוחדת עם מציאות רבודה, שתגרום לכם להרגיש ממש כמו ציפורים.